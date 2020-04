La Nintendo Switch est mise à jour avec des nouvelles importantes

La Nintendo Switch Elle a récemment fêté ses 3 ans parmi nous, époque à laquelle elle a su s’imposer comme l’une des consoles les plus appréciées du marché. Malgré le succès, la proposition hybride peut encore être améliorée et, heureusement, la société s’est consacrée à couvrir les mises à jour. Le dernier, 10,0est probablement l’un des plus pertinents depuis son lancement. Nous vous disons quelles sont leurs nouvelles.

Sans aucun doute, la mise à jour 10.0 se distingue par l’intégration d’une des fonctions les plus attendues de la console. Il s’agit du transfert de données entre le stockage système et la mémoire SD. Soyons honnêtes, cette nouvelle aurait dû exister depuis le lancement du Switch; Les joueurs n’ont cessé de le demander via les forums et les réseaux sociaux.

Vous pouvez également réaffecter les boutons de vos contrôleurs

La fonction ci-dessus est disponible sous “Gestion des données” dans le menu des paramètres système. Nintendo garantit que vous pouvez déplacer des applications, des jeux et leurs DLC, cependant, les jeux enregistrés et les données liées à la mise à jour ne peuvent pas être transférés; Gardez cela à l’esprit si vous souhaitez libérer de l’espace mémoire interne.

De plus, la mise à jour vous permettra également désengager les boutons des commandes, que ce soit le Joy-Con ou la manette Nintendo Switch Pro. Il vous suffit d’aller dans les paramètres système puis dans “Commandes et capteurs”; à l’intérieur, vous pouvez attribuer les boutons selon vos préférences. Selon Nintendo, vous pouvez enregistrer jusqu’à 5 profils différents pour chaque manette, ou 5 au total pour la Nintendo Switch Lite. Remarque, le remappage des boutons ne prend pas en charge les contrôles tiers.

Enfin, d’autres fonctionnalités mineures telles que la section “Paramètres d’activité de jeu” ou la possibilité d’enregistrer jusqu’à 300 nouvelles ont été ajoutées. Êtes-vous un fan d’Animal Crossing: New Horizons? Maintenant vous avez à votre disposition nouvelles photos de profil du jeu qui continue de faire sensation sur Internet.

