La nostalgie de Final Fantasy VII Remake est une épée à double tranchant

Final Fantasy VII a été une expérience révélatrice pour moi en grandissant. En 1997, c’est un éclair qui a fusionné le langage des jeux et du cinéma. Jouer la démo PS4 du remake attise une forte nostalgie dans mon cœur. Cela ressemble au jeu dont je me souviens, même si les moindres changements ressemblent à des écarts radicaux par rapport à l’original.

Jouer la démo de Final Fantasy VII Remake aujourd’hui était un vrai voyage. D’une part, j’ai été aspiré dans un monde que j’aimais. Quand j’ai vu Final Fantasy VII pour la première fois il y a des années – en regardant mon ami le terminer au cours de plusieurs pyjamas – Midgar était stupéfiant. La pauvreté brute de la banlieue s’est heurtée aux énormes gratte-ciel des entreprises ci-dessus. Je me méfie des remakes par défaut et je me demande toujours ce que nous perdons en déplaçant les jeux dans un nouveau format et un nouveau moule. Midgar de Final Fantasy VII Remake a ignoré cette inquiétude. Il était très différent de l’original à bien des égards. C’est un peu comme un album sur-produit en comparaison. En dessous de tout cela, cela ressemblait toujours à Midgar: intimidant et granuleux.

Final Fantasy VII Remake m’a toujours paru une curiosité. L’original est là, après tout, et le remake doit couvrir tellement de choses. À cet égard, je partage les préoccupations de mon collègue Jason Schreier. Faire un jeu complet à partir de ce qui est essentiellement la partie introductive de l’original est préoccupant à certains égards. Ce projet sera-t-il jamais achevé à mesure que la portée de l’histoire s’élargit? Ce scepticisme se heurte à mes sentiments intestinaux en jouant à la démo. C’est Cloud! C’est Barrett! Ils sont de retour, conduisant le groupe terroriste révolutionnaire Avalanche dans une mission audacieuse. Je me sens comme un enfant déchaîné dans un parc à thème. Je veux s’imprégner de chaque centimètre de ce monde.

Jouer au jeu est une expérience incroyablement étrange sur 20 ans depuis l’original. Je suis hyper conscient de certaines différences. Le système de combat fonctionne comme une approche moderne des batailles en temps actif, combinant le hack et le slash avec des options tactiques. L’échange de personnages n’est pas différent que de passer un tour dans une bataille classique, et mettre en pause l’action pour sélectionner les capacités clés est confortable. Là où Final Fantasy XV a trébuché, Remake se sent plus en confiance. Le premier avait un combat en temps réel mais une grande partie de celui-ci était automatisé. Maintenez un bouton pour attaquer, maintenez pour esquiver. Échangez parfois. Remake est plus actif. Vous choisissez quand réduire, faites défiler les menus pour choisir vos compétences. C’est une amélioration. C’est la couche supplémentaire de brillant qui semble finalement étrange. Final Fantasy VII était rude sur les bords que les gens se souviennent. Le remake ajoute beaucoup plus de vernis et d’extras. La bataille de boss avec le Guard Scorpion est maintenant une bataille à plusieurs étapes avec des salves de missiles hurlantes, des points faibles changeants et des jets d’esquive. C’est excitant mais perd un peu du charme obstiné de l’original.

Final Fantasy VII Remake est large d’une manière particulière. Il prend des caractéristiques dont les joueurs se souviennent – la ferveur révolutionnaire de Barrett, l’engouement de Jessie pour Cloud, une séquence d’échappement tendue – et les rend encore plus gros. Final Fantasy VII n’était pas un jeu subtil, mais Remake se sent énorme dans tout ce qu’il fait.

Dans la démo, cela fonctionne principalement. Le remake n’est pas une recréation parfaite de ce que les joueurs savent; c’est une évocation de nos mémoires culturelles. C’est une bombe de nostalgie à gros budget avec des combats plus rapides et plus d’explosions. Combattre des ennemis est plus flash que défi, mais cela ressemble à ce dont nous nous souvenons: Cloud et Barrett se frayent un chemin à travers le réacteur Mako de Shinra pour porter un coup contre une société qui détruit le monde. Certains choix sont déconcertants. Il y a un moment où le président Shinra a des robots qui détruisent davantage le réacteur Mako qui vole l’impact de l’éco-terrorisme d’Avalanche. Dans ces moments, je crains que Remake n’émousse certains des crocs qui ont fait résonner Final Fantasy VII si efficacement pour commencer.

Et encore! Remake tire sur mes cordes sensibles. Final Fantasy VII n’est pas le RPG qui m’a le plus marqué – c’est le classique optimiste de Dreamcast Skies of Arcadia – mais c’est la première fois que je me sens vraiment transporté dans un monde. Une petite télévision dans le sous-sol de mon ami ressemblait à une porte vers une ville pleine de héros voyous, de robots meurtriers, de chats qui parlent et de complots ignobles. Ça revient en arrière quand je joue la démo. Pour tous mes chicanes et mes doutes, c’est vraiment bien de ressentir à nouveau ce sentiment d’émerveillement.

.