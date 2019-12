La nouvelle annonce Switch est un journal de Noël moderne de 30 minutes

C’est le temps des fêtes et l’esprit de Noël est dans l’air! Nintendo le sait, c'est pourquoi la société veut rappeler aux parents du monde qu'un commutateur sophistiqué ferait un excellent cadeau pour leurs proches. Le Big N cible ce groupe démographique avec une nouvelle annonce. Il s'agit essentiellement d'une vidéo de journal de Noël avec un Switch Lite.

Les émissions de journaux de Noël sont assez relaxantes / ennuyeuses

Nintendo of America a publié l'annonce festive aujourd'hui sur YouTube. Il dure environ 30 minutes et testera les limites de votre santé mentale:

C'est certainement différent de la plupart des démonstrations de journaux de Noël. Il y a une grande juxtaposition d'un feu rugissant et d'un gameplay Nintendo Switch. En outre, il y a beaucoup de séquences de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Super Mario Odyssey et un savoureux sandwich. Soit dit en passant, une grande utilisation du Snow Kingdom, Nintendo. C’est assez Noël.

Amateurs, sentez-vous la joie des Fêtes respirer dans votre cou alors qu'elle se rapproche de plus en plus? Avez-vous déjà mis une vidéo de journal de Noël pour vous détendre pendant les réunions de famille? Souhaitez-vous jamais jouer une nouvelle console coûteuse près d'une flamme nue? Faites-nous savoir les réponses à ces questions brûlantes ci-dessous!

