La nouvelle bande-annonce Artemis Fowl est un mélange somptueux de fantaisie et de science-fiction

Artemis Fowl est une adaptation à venir du premier roman de la populaire série fantastique pour jeunes adultes d’Eoin Colfer. Le film a été tourné en 2018 et devait initialement sortir l’été dernier; cependant, il a été retardé jusqu’en mai de cette année. C’est un mélange à gros budget de fantaisie Harry Potter avec une comédie de science-fiction de style Men in Black, et la nouvelle bande-annonce somptueuse est maintenant sortie.

La bande-annonce met en place l’intrigue de base. Artemis est un génie de 12 ans, dont le père (également appelé Artemis) est kidnappé par de mystérieux méchants ténébreux. Artemis découvre que son père a mené une vie secrète “compliquée” et est introduit dans un monde rempli de nains, de fées et de monstres, ainsi que d’une technologie très avancée. Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Ferdia Shaw joue le rôle d’Artemis, et bien qu’il s’agisse de son film d’acteur, il est le petit-fils de la légendaire star de Jaws, Robert Shaw. Le casting comprend également Colin Farrell en tant que senior Artemis, ainsi que Josh Gad, Tamara Smart, Judi Dench et Nonso Anozie. Il est réalisé par Kenneth Branagh (Thor, Murder on the Orient Express) et sortira en salles le 29 mai.

Dans une interview avec Collider, Branagh a parlé de ce qui l’a attiré vers l’adaptation Artemis Fowl. “C’était très original”, a-t-il déclaré. “J’ai adoré son caractère irlandais. Franchement, j’aime cette partie de ce pays. La collision parfois avec la proximité de mondes, très peu de mondes. J’aime ça de façon créative. On a toujours l’impression que c’est un bon endroit risqué.

“J’ai eu une certaine expérience avec le tournage du film Thor, où un sentiment très contemporain, un monde de la science encore accru, est juste à côté d’un monde de magie”, a-t-il poursuivi. “Donc, c’était très fascinant pour moi. Cela signifie que vous pouvez être très poétique. Cela signifie que vous pouvez avoir une taille qui invite un public à aller au cinéma pour aller sur un grand écran avec beaucoup d’autres personnes, parce qu’en quelque sorte le sujet dépasse les normes. “

Pour en savoir plus, consultez le guide de GameSpot sur les plus grands films à venir de 2020.

