La nouvelle bande-annonce de Black Widow livre de l’action et un nouveau méchant mystérieux

La nouvelle bande-annonce de Black Widow est ici. Le film Marvel se concentre sur l’agent russe devenu Avenger de Scarlett Johansson, et il devrait sortir en salles en mai.

Ce dernier trailer est très chargé en action et montre Natasha Romanoff renouant avec sa compatriote Black Widow, Yelena Belova, jouée par Florence Pugh de Midsommar. La paire doit combattre un nouvel ennemi masqué mystérieux nommé Taskmaster, avec le super-héros russe vétéran de David Harbour à portée de main pour vous aider. Surveillez également William Hurt dans son rôle régulier de MCU en tant que Thaddeus Ross. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Black Widow est réalisé par Cate Shortland, et met également en vedette Rachel Weisz, O.T. Fagbenle et Ray Winstone. Il sort le 1er mai 2020.

Le premier trailer de Black Widow est sorti en décembre. Un aperçu “look spécial” est apparu en janvier, tout comme ce teaser du Super Bowl. Pour en savoir plus, consultez les guides de GameSpot sur Yelena Belova et Red Guardian.

Black Widow est le premier des deux films Marvel Cinematic Universe sortis en 2020. The Eternals sortira en salles en novembre et mettra en vedette Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani et Brian Tyree Henry. En outre, plusieurs nouveaux spectacles MCU sont en préparation pour Disney +, notamment WandaVision, Loki, She-Hulk, et The Falcon and the Winter Soldier. Pour plus de couverture MCU sur GameSpot, consultez notre guide de tout ce qui se passe dans le cadre de la phase 4 de Marvel.