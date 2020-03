La nouvelle bande-annonce de DLC Mortal Kombat 11 Spawn présente deux chansons Trivium jamais entendues

La toute nouvelle bande-annonce de Mortal Kombat 11 pour Spawn contient une surprise spéciale pour les fans du groupe de rock / métal américain Trivium. Il est maintenant confirmé que la bande-annonce contenait les extraits en première mondiale de deux nouvelles chansons de Trivium, «IX» et «Scattering The Ashes».

Le chanteur et guitariste de Trivium, Matt Heafy, a déclaré sur Twitter: “Quel honneur flippant d’avoir notre groupe dans cette bande-annonce! J’ai grandi avec Spawn et Mortal Kombat, donc c’est vraiment incroyable!”

Trivium est signé chez Roadrunner Records, qui appartient à Warner Bros., qui possède le développeur de Mortal Kombat Netherrealm. Parlez de synergie.

“IX” et “Scattering The Ashes” sont deux des titres du prochain album de Trivium, What The Dead Men Say, qui devrait faire ses débuts en 2020. Le premier single, “Catastrophist”, est sorti plus tôt ce mois-ci. Les versions complètes de “IX” et “Scattering The Ashes” n’ont pas encore été publiées.

En ce qui concerne Spawn, le personnage de Keith David arrive à Mortal Kombat 11 à partir du 17 mars avec accès anticipé, puis pour tout le monde le 24 mars. Pour en savoir plus sur Spawn, consultez la couverture complète de GameSpot de ce que nous savons jusqu’à présent.

