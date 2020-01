La nouvelle bande-annonce de «Doom Eternal» vous épatera

Le retard de Eternal Doom Ce fut l’un des gros revers de Bethesda en 2019, qui avait manqué un lancement majeur à la fin de l’année. La suite de l’un des meilleurs redémarrages lancés par id Software sortira en mars 2020 et aujourd’hui a publié une nouvelle bande-annonce.

Le vidéo montrer l’action sur Terre, où les forces démoniaques ont pris le contrôle et notre personnage rétablira l’ordre pour sauver l’humanité. La bande-annonce montre clairement que Eternal Doom continuera à parier sur le gameplay de son prédécesseur, bien qu’il intègre désormais plus d’éléments des jeux classiques.

Dès le début, nous aurons le retour d’ennemis tels que Pain Elemental – une variante de Cacodemon -, l’Archville ou le redoutable Arachnotron, tous appartenant à Doom II. De nouveaux ennemis tels que le Maraudeur ou le Gladiateur sont également intégrés.

La nouvelle avancée montre la ajustements de la verticalité des cartes, l’utilisation de Grappling Hook et peut-être la plus impressionnante: L’épée Creuset que nous pouvons utiliser pour démembrer les ennemis les plus puissants. L’épée est apparue dans Doom 2016, juste au début du jeu et plus tard dans la Nécropole.

Autres fonctionnalités confirmées pour Eternal Doom: une campagne qui pourrait se terminer entre 18 et 22 heures, un mode multijoueur 1v2 dans lequel nous pouvons prendre le contrôle de démons tels que Revenant, Mancubus, Arch-vile et autres dans six cartes qui seront disponibles lors du lancement.

Un ajout intéressant est celui de un hub spécial où nous pouvons nous détendre Si l’action est très intense. N’oubliez pas que la formule de Doom Eternal et de son prédécesseur parie sur l’action et les réflexes, plutôt que sur la stratégie, donc parfois les combats sont généralement intenses pour certains joueurs.

Doom Eternal sera disponible le 3 mars 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.

