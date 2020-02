Les Avengers de Marvel arriveront dans les magasins pour PC, PS4 et Xbox One le 4 septembre, permettant aux joueurs de vivre une histoire originale avec une composante coopérative mettant en vedette les plus grands héros de la Maison des idées. Si vous êtes convaincu de votre achat, Avengers est désormais disponible à la réservation via plusieurs éditions.