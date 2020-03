La nouvelle bande-annonce de My Hero One’s Justice 2 nous montre plus de héros en action

Le 13 mars sera une journée spéciale pour les fans de My Hero Academia, non seulement le film My Hero Academia: Heroes Rising sortira dans les salles au Mexique; pas seulement un des derniers chapitres de Vigilantes, le spin-off de cette série, viendra entre nos mains; sinon quoi My Hero One’s Justice 2 sera enfin disponible pour pratiquement toutes les plateformes actuelles. À cette occasion, Bandai Namco a sorti quelques nouvelles bandes-annonces de ce titre.

Ce nouvel aperçu est axé sur les nouveaux héros qui seront à notre disposition dans le jeu. Certains d’entre eux avaient déjà du matériel vidéo, comme Sir Nighteye, mais d’autres, comme Gang Orca, nous montrent enfin leur potentiel en action.

My Hero One’s Justice 2 sortira sur PlayStation 4, Xbox One et Switch le 12 mars au Japon, et pour PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam 13 mars dans le monde. Sur des sujets similaires, une rumeur semble indiquer que l’anime My Hero Academia pourrait enfin recevoir un doublage en latin espagnol.

Via: Bandai Namco

