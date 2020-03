La nouvelle bande-annonce de Rise of New Champions nous montre le mode “New Hero”

Comme nous vous l’avons déjà dit, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, le prochain jeu de Super Champions, aura deux modes d’histoire. L’un d’eux se concentrera sur les événements de l’anime, tandis que l’autre nous offrira une nouvelle histoire, avec tout et la possibilité de créer votre protagoniste à partir de zéro. Ce jour, Bandai Namco a partagé une bande-annonce où nous pouvons voir plus de “New Hero”.

Dans New Hero, vous pouvez créer votre personnage à partir de zéro, former une équipe composée d’autres joueurs emblématiques de la série et travailler pour atteindre le sommet. De la même manière, vous pourrez interagir avec les différents membres de votre équipe avant, pendant et après un match, bien que pour l’instant cela ne semble que changer le dialogue, on ne sait pas si ce mécanicien aura une quelconque répercussion.

New Hero proposera également une toute nouvelle histoire, qui sera accompagné de cinématiques de style anime. En ce qui concerne le gameplay, vous pouvez apprendre de nouveaux plans de personnages comme Oliver Atom et d’autres. Ensuite, nous vous laissons la nouvelle bande-annonce du jeu.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions arrive sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC dans le courant de 2020. Vous pouvez consulter nos travaux pratiques pour en savoir plus sur ce titre ici.

Via: Bandai Namco

.