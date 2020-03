La nouvelle bande-annonce de Soul livre du jazz, de la mort et de la magie Pixar

Après quelques années consacrées aux suites de certains de ses plus grands succès, Pixar est revenu aux films originaux en 2020. En salles la semaine dernière et Juin verra la sortie d’un autre film Pixar avec un titre en un mot – Soul. Le deuxième trailer est maintenant sorti.

Bien que la première bande-annonce de Soul de novembre n’ait pas trop raconté l’histoire, cette nouvelle promo est plus axée sur l’intrigue. Joe est un professeur de musique du secondaire qui, le jour où il obtient son concert de rêve en jouant dans un club de jazz, tombe dans un trou d’homme. Sur le chemin de l’au-delà, l’âme de Joe s’échappe et se retrouve dans le “ grand avant ”, où les âmes reçoivent leur personnalité avant d’être envoyées sur Terre. Mais Joe sent qu’il a des affaires inachevées et, avec l’aide d’un autre Soul nommé 22, il se met à essayer de rentrer chez lui. Le film ressemble à un autre mélange gagnant de rires et de récits plus émotionnels, avec des styles d’animation vraiment cool et inhabituels. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Soul met en vedette Jamie Foxx (Django Unchained) dans le rôle de Joe, Tina Fey (30 Rock) dans le rôle de 22, et Phylicia Rashad (Creed) dans le rôle de la mère de Joe, les musiciens Questlove et Daveed Diggs faisant également partie de la distribution. Il est réalisé par le patron de Pixar, Pete Docter, qui a également dirigé Inside Out, Up et Monsters Inc. Soul sort le 19 juin 2020.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Docter a parlé des origines du concept du film. “Nous avons parlé à beaucoup de gens qui représentaient les traditions religieuses et les traditions culturelles et [asked]«Qu’est-ce que tu penses qu’une âme?», A-t-il dit. «Tous ont dit« vaporeux »,« éthéré »et« non physique ». Nous nous disions: «Super! Comment faisons-nous cela?’ Nous sommes habitués aux jouets, aux voitures, aux choses beaucoup plus substantielles et faciles à référencer. Ce fut un énorme défi, mais je dois dire que je pense que l’équipe a vraiment rassemblé des trucs sympas qui sont vraiment révélateurs de ces mots mais aussi liés. “

