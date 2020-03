La nouvelle bande-annonce de Star Wars: The Clone Wars nous en donne plus Ahsoka

Cela fait six ans que la saison 6 de Star Wars: The Clone Wars a été diffusée, mais maintenant, les fans ont enfin obtenu la dernière saison qu’ils attendaient. Jusqu’à présent cette saison, nous avons vu Anakin et Obi Wan prendre une position finale contre les forces séparatistes, mais il n’y a aucune mention de l’endroit où se trouve Ahsoka.

Après avoir quitté l’Ordre Jedi à la fin de la saison 5, Ahsoka rencontre toujours toutes sortes de problèmes, même sans Anakin ou Obi Wan. Ahsoka se retrouve empêtrée dans le monde souterrain de Coruscant après avoir été enrôlée pour aider à construire des droïdes dangereux. Elle a l’intention de garder son passé de Jedi secret de ses nouveaux amis Trace et Rafa Martez, des gens qu’elle rencontre et qui ont besoin d’aide.

Ahsoka est une grande favorite des fans de la série, donc la voir se mettre davantage en vedette dans la nouvelle saison est une affaire énorme. En espérant que les scénaristes rendent à son personnage la justice qu’elle n’a jamais obtenue dans les préquels.

La dernière saison de Star Wars: The Clone Wars a commencé le 21 février et est disponible en streaming sur Disney +. Le prochain épisode, Gone With A Trace, sera disponible le 20 mars. Pour plus de contenu à regarder lorsque vous êtes coincé à la maison, voici tout le reste qui est venu ou arrive au service ce mois-ci.

À l’affiche: Star Wars: Clone Wars – Bande-annonce de la date de sortie de la saison 7