La nouvelle bande dessinée de God of War nous dira ce que Kratos a fait avant le jeu pour PS4

Entre God of War III et God of War (2018), quelque chose d’important devait se produire, car Kratos a non seulement changé de résidence, mais a grandi en tant que personnage. Heureusement, nous pourrons bientôt en savoir plus sur ce qu’il a vécu, car ils nous le diront dans une nouvelle bande dessinée.

Comme l’a révélé Comicbook.com, Dark Horse Comic publiera une nouvelle bande dessinée God of War. C’est une bande dessinée qui suivra Kratos dans les événements qui se sont produits entre God of War III et God of War (2018).

Ainsi, les fans de Kratos trouveront une histoire dans laquelle le protagoniste de God of War veut avancer et laisser son passé violent derrière lui. Ceci après de sanglantes batailles contre Zeus et Athéna.

Malheureusement pour vous, abandonner tout cela est plus difficile que vous ne le pensiez à l’origine. Cela signifie que nous vous accompagnerons sur le chemin compliqué pour y parvenir et former une nouvelle vie.

Qui sera responsable de God of War: Fallen God?

Maintenant, qui sera responsable de raconter cette histoire? Comme l’a révélé la source, il aura des créatifs qui ont déjà travaillé sur la franchise et d’autres publications similaires.

Ce qui se passe, c’est que l’histoire sera écrite par Chrios Roberson, créateur d’iZombie et auteur de certaines bandes dessinées de God of War. D’autre part, l’art de cette bande dessinée sera la responsabilité de Tony Parker, qui a également réalisé d’autres bandes dessinées pour cette franchise. Enfin, la couleur sera réalisée par Dan Jackson (The Strain) et le responsable du dessin sera John Roshell.

Voici la couverture de God of War: Fallen God, illustrée par Dave Rapoza.

Le premier numéro de God of War: Fallen God sortira le 24 juin.

