La nouvelle bande dessinée de The Witcher racontera un sombre épisode de Geralt de Rivia

Il y a une excellente nouvelle pour les fans de The Witcher, car en plus de la série Netflix, ils pourront bientôt profiter d’autres publications liées à la franchise. CD Projekt RED s’allie à nouveau à Dark Horse pour publier de nouvelles bandes dessinées de la saga.

La première publication confirmée s’intitulera The Witcher: Fading Memories, où nous rencontrerons un épisode quelque peu obscur de Geralt de Rivia. L’histoire de la publication sera entre les mains de Bartosz Sztybor, tandis que ses illustrations seront portées par Amad Mir.

The Witcher: Fading Memories, un épisode sombre de Geralt de Rivia

Les fans de la franchise trouveront l’histoire de The Witcher: Fading Memories très intéressante. Comme nous vous l’avons dit, nous verrons Geralt de Rivia traverser une mauvaise passe, car il est découragé après avoir passé une saison sans grands travaux.

Cependant, bientôt le maire de Towitz, une petite ville en grand danger, l’engagera. Selon les détails, les enfants locaux disparaissent mystérieusement ou sont kidnappés par des Foglets. Bien que cela semble un problème de résolution facile, le sorcier sera confronté à une menace puissante.

“Geralt s’est appauvri et découragé depuis que les menaces des monstres semblent avoir disparu. Les temps ont toujours été durs pour le sorcier, mais sans travail continu, sa situation a empiré”, explique une partie de la description de la bande dessinée. Je laisse ta couverture:

Si vous aimez la proposition The Witcher: Fading Memories, gardez à l’esprit que la série comique aura un total de 4 numéros. Le premier arrivera en magasin le 17 juin prochain. Étant une publication de Dark Horse, elle sera initialement disponible en anglais.

Au cas où vous ne le sauriez pas, CD Projekt RED a collaboré plusieurs fois avec l’éditeur. Il y a quelque temps, ils ont présenté The Witcher Library Edition, une anthologie qui rassemble les volumes de séries comme House of Glass, Fox Children, Curse of Crows et Killing Monsters.

The Witcher: Wild Hunt est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Visitez ce lien si vous voulez en savoir plus sur la franchise de jeux vidéo et la série Netflix.

