La nouvelle cinématique de Destiny 2 suggère où va l’histoire

La saison de l’aube de Destiny 2 tire à sa fin, avec seulement environ trois semaines avant le début de la prochaine saison. Comme c’est désormais typique de l’approche de Bungie à l’histoire qu’elle propose au cours de ses saisons, nous commençons à avoir des indications sur la suite des choses. Une nouvelle cinématique suggère que la saison prochaine impliquera à nouveau Rasputin, le géant IA “warmind” avec lequel les joueurs interagissent en courtes rafales depuis la campagne vanille du Destiny original.

La nouvelle cinématique démarre dès que vous chargez le jeu avec la réinitialisation hebdomadaire du 18 février. Dans ce document, Osiris, l’ancien Guardian voyageant dans le temps qui traîne sur Mercure tout au long de la saison de l’aube, visite le bunker Rasputin découvert que nous durons visité dans l’extension Warmind au cours de la première année de Destiny 2. La scène est courte, mais elle est très conflictuelle; S’adressant à Raspoutine, Osiris accuse l’ordinateur super intelligent d’être un traître et demande où il en est dans la bataille continue de la lumière contre les ténèbres.

Il y a beaucoup de savoir autour de Rasputin, mais nous manquons de beaucoup d’informations sur la loyauté ou le programme de l’ordinateur. Retour avant l’effondrement, l’événement apocalyptique du passé de Destiny 2 qui a ruiné le système solaire et créé le monde dans lequel nous jouons depuis le premier jeu lancé, Rasputin a été créé pour exécuter les défenses mondiales de l’ensemble du système. Nous savons que, finalement, une sorte de menace extraterrestre maléfique connue sous le nom de The Darkness est apparue, et il semble que Rasputin l’ait combattue. Ensuite, l’ordinateur est devenu silencieux. L’expansion de Warmind a révélé que, plutôt que de se laisser capturer ou détruire par la ruche, Rasputin a gelé toute la zone de Mars où se trouvait son bunker principal. Mais nous avons interagi avec elle à plusieurs reprises depuis lors, et nous ne savons toujours pas ce que cela pourrait finalement faire.

Le dialogue d’Osiris suggère que Rasputin sera à nouveau un personnage important dans la prochaine saison de Destiny 2. Cela pourrait signifier que nous revisitons Mars, ce qui permettrait de suivre avec certaines spéculations parmi la communauté Destiny 2 que nous retournons vers les anciennes planètes en fonction de l’ordre dans lequel elles ont été initialement ajoutées au jeu; La saison de l’aube était entièrement consacrée à Mercure, le premier emplacement ajouté dans les extensions de Destiny 2, et les fans ont émis l’hypothèse que nous serions de retour au deuxième nouvel emplacement, Mars, la saison prochaine.

Il semble également que la cinématique taquine un peu d’informations sur lesquelles beaucoup ont théorisé mais n’ont pas encore été confirmées: le rôle de Rasputin dans The Collapse. Pour le comprendre, nous devons plonger un peu dans la tradition profonde et nébuleuse de Destiny.

Au centre de l’histoire de Destiny se trouve le Voyageur, le dieu robot géant et bienveillant qui plane sur la Terre tout au long des deux jeux. Le voyageur est arrivé il y a des siècles et a contribué à terraformer le système solaire, rendant toutes sortes d’endroits habitables, et son influence a également inauguré l’âge d’or, une période utopique de prospérité et de boom technologique. Mais la nôtre n’est pas la première course que le Voyageur a visitée ou élevée; avant nous, le Voyageur a aidé la race extraterrestre ennemie connue sous le nom de Fallen, mais les a abandonnés lorsque The Darkness est inévitablement apparu dans le système. Les Déchus sont dans notre système solaire parce qu’ils poursuivent le Voyageur, et ils nous détestent parce que le dieu robot les a apparemment abandonnés pour nous.

Cela nous amène à l’effondrement. Lorsque The Darkness a attaqué le système solaire, il y a une légende pour suggérer que le Voyageur avait à nouveau l’intention de se faufiler, nous laissant nous défendre contre la puissante menace extraterrestre. Selon la théorie, Raspoutine a anticipé cette éventualité et savait que l’humanité ne survivrait pas seule aux ténèbres. Plutôt que de laisser partir le Voyageur, Raspoutine l’a attaqué, désactivant le Voyageur – c’est pourquoi il est resté en sommeil au-dessus de la Terre pendant des centaines d’années. Avec Osiris appelant le Warmind “traître” et parlant de ce qu’il a appris en s’aventurant à travers les possibilités de voyage dans le temps de la forêt infinie, il semble que la théorie selon laquelle Rasputin a tiré sur le Voyageur pourrait enfin être confirmée.

Ce que nous ne savons pas sur Rasputin, c’est ce que c’est jusqu’à présent. Dans l’extension Warmind, le chef de file de Vanguard, Zavala, craignait que l’éveil et la responsabilisation de Rasputin ne créent un risque majeur pour le système solaire, car il nous est impossible de contrôler l’intelligence artificielle géante. Le personnage principal de cette expansion, Ana Bray, a insisté pour faire confiance à Rasputin. Mais maintenant, nous savons que Zavala n’est pas le seul à remettre en question la loyauté de Rasputin.

Il reste encore quelques semaines de la saison de l’aube et nous ne savons toujours pas exactement ce que la prochaine saison de Destiny 2 couvrira – ni même comment elle s’appelle. Si l’approche de Bungie pour les saisons passées en est un exemple, nous en apprendrons bientôt beaucoup plus sur ce qui arrivera à Destiny 2 en mars et sur ce que nous pouvons attendre de son histoire.

