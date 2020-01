La nouvelle fin secrète de Kingdom Hearts III me brise le cerveau

Le nouveau DLC Re: Mind de Kingdom Hearts III remixe la finale du jeu en une série d’événements modifiés avec des combats de boss et des rythmes d’histoire supplémentaires. Il ajoute également un chapitre supplémentaire dans lequel les joueurs peuvent affronter des versions «données» très difficiles des méchants vaincus. Les fans inconditionnels qui poussent à travers ces combats trouveront un dernier défi et une fin cachée qui remet en question le fait même de la série.

Re: Mind se joue initialement comme une chanson de cygne voyageant dans le temps pour le principal protagoniste Sora. Afin de sauver son ami et amoureux Kairi, Sora utilise une puissante capacité magique pour revenir dans le dernier combat de boss de Kingdom Hearts III afin d’éviter sa défaite sans cérémonie aux mains du méchant effrayant Xehanort. Cet effort réussit, même s’il ne sait pas où se trouve Sora.

Le fait de terminer le scénario principal déverrouille un épisode de «coupure limite» dans lequel les copains de Sora utilisent un ordinateur sophistiqué pour simuler certains des événements du jeu principal. C’est surtout une excuse pour lutter contre les versions «données» d’ennemis vaincus auparavant. Ces variantes de boss ajoutent de nouvelles mécaniques et des attaques lourdes qui exigent des niveaux de jeu plus élevés. Kingdom Hearts III, et vraiment la série dans son ensemble, n’est pas trop difficile dans les paramètres normaux. Les combats de données perpétuent une tradition selon laquelle la série a débuté avec Kingdom Hearts Final Mix en 2002. Cela signifie des défis plus difficiles et l’ajout d’un «superboss». Dans les jeux précédents, ces boss étaient généralement les premiers camées des futurs méchants. Dans Re: Mind, quelque chose d’étranger se passe.

Au début de Kingdom Hearts III, les joueurs peuvent visiter un monde sur le thème de Toy Story. Avant d’entrer dans le monde, une cinématique très détaillée joue pour un jeu de fiction appelé Verum Rex. C’est un RPG futuriste qui a beaucoup de similitudes avec Final Fantasy Versus XIII, un projet sur lequel le réalisateur de Kingdom Hearts III Tetsuya Nomura travaillait et qui est finalement devenu Final Fantasy XV après plus d’une décennie de travail. Nomura a été remplacé en tant que directeur de ce jeu par Hajime Tabata. De nombreux éléments de Versus XIII, en particulier le protagoniste Noctis et son entourage de gars, ont fait place à Final Fantasy XV. Verum Rex avait aussi ces éléments: un héros de couvée appelé Yozora qui a combattu aux côtés d’une équipe de frères pour sauver une fille qui lui tient à cœur. La fille de la bande-annonce de Verum Rex présente des similitudes avec Stella Nox Fleuret de Versus XIII, un personnage qui a été remixé dans Lunafreya Nox Fleuret pour Final Fantasy XV. C’était une façon stupide pour Nomura et l’équipe de Kingdom Hearts III de se moquer de l’histoire de développement de Square-Enix. Sauf que ça allait plus loin que ça. La fin cachée de Kingdom Hearts III comprenait une référence à Verum Rex, montrant d’abord les protagonistes Sora et Riku errant dans les rues de la ville moderne, puis révélant Yozora qui se cache au-dessus, les regardant depuis un toit.

La fin secrète a laissé les joueurs se gratter la tête, et cela ne devient que plus prononcé avec Re: Mind. Après avoir vaincu tous les boss de données, un dernier combat de boss contre Yozora est débloqué. Voici Kingdom Hearts en bref: une bataille passionnante imprégnée d’implications bizarres sur l’histoire. Que fait Yozora ici? Comment est-il même ici? Que veut-il?

C’est difficile à dire, sauf que Sora et Yozora semblent inextricablement liées. Il y a deux résultats potentiels à ce combat. Si le joueur perd, Sora se transforme en cristal et Yozora jure de sauver… quelqu’un, peut-être Sora lui-même, avant que Yozora ne se réveille de ce qui semble être un rêve. Si Sora gagne, Yozora s’estompe et dit que ses pouvoirs «ne sont pas encore nécessaires». Sora se retrouve alors dans l’étrange vie nuageuse qu’il a explorée dans l’histoire principale, avant que Yozora ne se réveille à l’arrière d’une voiture. Faisant écho aux premières lignes du premier match, ils notent tous les deux: «J’ai eu ces pensées étranges ces derniers temps. Est-ce que tout cela est réel ou non? “Tout cela implique qu’il existe un certain type de connexion qui se chevauchent entre les deux, dont la nature n’est pas claire. Sont-ils connectés à travers les rêves des autres? Ces univers alternatifs convergent-ils? C’est Kingdom Hearts, donc tout et n’importe quoi est sur la table. Yozora saigne déjà dans la réalité de Sora depuis son apparition en tant que personnage de jeu vidéo fictif dans le monde de Toy Story.

La fin est rendue encore plus curieuse par le fait que la scène finale avec Yozora est encadrée presque exactement comme les vieilles remorques Versus XIII avec Noctis. La fin secrète soulève des questions métaphysiques sur l’univers de Kingdom Hearts – mais Sora et Yozora sont connectées semble modifier le tissu de ce que les joueurs ont pris pour vrai – et c’est aussi une promenade métatextuelle à travers le projet perdu de Nomura, qui a maintenant été relancé sous une nouvelle forme au sein de Kingdom Hearts.

Nomura a déjà dû changer son approche de Kingdom Hearts à plusieurs reprises car son rôle au sein de Square-Enix a changé et sa capacité à terminer la trilogie initiale est devenue subordonnée à d’autres responsabilités. Alors qu’il était poussé dans la direction initiale de Versus XIII, la série Kingdom Hearts est devenue une série d’interquels plus petits avant la mission de Tabata en tant que directeur de Final Fantasy XV a laissé la place à Nomura pour terminer Kingdom Hearts III et la «saga Dark Seeker» axée sur Xehanort. villany. Nomura a maintenant pris un rôle de réalisateur pour le remake de Final Fantasy 7. Cela laisse Kingdom Hearts dans une sorte de limbes, bien qu’un nouveau jeu mobile se concentrant sur le passé de Xehanort ait été récemment annoncé. Cependant, le rôle de Xehanort en tant que méchant principal est terminé et la série est prête à changer complètement de direction. À première vue, Kingdom Hearts ne fera que devenir plus compliqué et auto-référentiel à mesure que Nomura tisse des liens avec des projets et des personnages annulés.

