La nouvelle fonctionnalité de Steam veut vous aider à décider quoi jouer ensuite

Lorsque vous avez une énorme bibliothèque de jeux vidéo, il peut être très difficile de décider quoi jouer ensuite. Pour que cela cesse d’être un mal de tête, Valve travaille sur une nouvelle fonction qui peut vous aider à décider quoi jouer sur Steam.

En tant que compte PC Gamer, il s’agit d’une option appelée Play Next et en cours de test dans Steam Labs. Le système utilise une technologie d’apprentissage automatique qui explore tous les titres de votre bibliothèque numérique et vous indique ce que vous devez Téléchargez et jouez pour passer du temps et les supprimer de votre backlog au bon moment.

Lorsque vous demandez l’avis de PlayNext, le système vous donnera 3 recommandations de jeu de votre bibliothèque. Plus tard, il vous montrera un microtrailer, c’est-à-dire une vidéo de 6 secondes qui vise à vous montrer la chose la plus importante dans un titre. De plus, il présentera les labels qui identifient le jeu, ainsi qu’une liste de jeux similaires.

N’avez-vous pas aimé les recommandations? Eh bien, alors vous pouvez demander à PlayNext d’en recommander un autre 3. Pour le moment, on ne sait pas si le système a une limite de recommandations.

