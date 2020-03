La nouvelle fonctionnalité Twitter élimine les tweets après 24 heures

Comme Facebook, Instagram et YouTube, très vite Twitter Il pourrait mettre en œuvre sa propre interprétation des «histoires». Actuellement appelés «flottes», ce sont des tweets qui seront supprimés 24 heures après leur publication par l’utilisateur. Pour l’instant, cette fonction n’est disponible qu’en Le Brésilet fait toujours partie d’une période d’essai.

Les flottes ne peuvent pas avoir Retweets, aime ou être répondu publiquement. Au lieu de cela, les réactions à ceux-ci iront directement aux messages privés de chaque utilisateur.

Kayvon Beykpour, responsable de la division de Produit TwitterIl a expliqué que, s’il est vrai que la fonction partage certaines similitudes avec Instagram Stories, “il existe des différences intentionnelles pour que l’expérience se concentre davantage sur le partage et la visualisation des pensées des gens”. Pour l’instant, les flottes peuvent également inclure des GIFS, des vidéos ou des photos, et il sera également possible de les voir depuis notre profil, car ceux-ci apparaîtront en haut de l’écran.

Les flottes, contrairement aux Histoires des autres réseaux sociaux, ils sont basés – pour le moment du moins – principalement sur le texte, mais aussi Des GIF, des vidéos ou des photos peuvent être inclus et apparaîtra dans la zone supérieure de la page d’accueil de l’application. De plus, il sera possible de les voir également à partir du profil de chaque personne.

Via: TechCrunch

