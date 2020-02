La nouvelle mise à jour de Battlefront II rend les Ewoks effrayants

Capture d’écran: Kotaku

Star Wars Battlefront II était limité au lancement en 2017, mais s’est élargi depuis pour ajouter des batailles de Clone Wars et d’étranges nouveaux personnages de héros. La dernière mise à jour apporte deux nouvelles unités spécialisées: l’agent rusé du Bureau impérial de sécurité et un petit éclaireur Ewok. Les deux sont mortels, mais l’Ewok est un type spécial de terrifiant: petit, moelleux et un crack avec un arc. Si vous avez déjà demandé: “Comment les Stormtroopers ont-ils pu perdre face aux ours en peluche?” c’est ta réponse.

Battlefront II dynamise le combat avec une variété de personnages et de soldats améliorés que vous pouvez acheter avec suffisamment de «points de bataille» pendant les matchs. Capturer un objectif ou éliminer des troupes ennemies rapporte des points qui permettent d’accéder à tout, des bombardiers à Dark Vador lui-même. Alors que les mises à jour ajoutaient des héros disparus comme Obi-Wan Kenobi, des correctifs et des événements plus petits se glissaient dans tout, des commandos clones aux extraterrestres à la chaîne avec The Rise of Skywalker. Alors que Battlefront II semblait initialement obsolète, en particulier au début où les joueurs devaient déverrouiller ces personnages avec de la monnaie avant de les jouer, le jeu regorge désormais d’options intéressantes pour différents styles de jeu. Cette fois-ci, l’accent est mis sur les éclaireurs et les infiltrés. Cela signifie vivre vos fantasmes de poignarder les Impériaux dans les genoux en tant que petit chasseur d’Ewok.

Vous penseriez qu’une minuscule boule de poils serait un personnage fragile et risqué, mais il s’avère que le chasseur Ewok est sacrément bon pour éliminer les ennemis. Ils ont semé la terreur dans le mode Ewok Hunt, mais je ne m’attendais pas à ce qu’ils deviennent une partie permanente du champ de bataille. Une partie de ce qui les rend efficaces est le fonctionnement de leur arc et de leur flèche. Bien qu’il soit possible d’activer la visée manuelle pour pêcher les tirs à la tête, l’Ewok est également un tireur d’élite avec visée automatique. Vous manquerez de frapper des points faibles vitaux pendant que cela est activé, mais cela signifie également que les joueurs se précipitent alors que les Ewoks peuvent traîner et tirer des flèches qui touchent généralement leur cible. C’est à la fois hilarant et franchement effrayant si vous êtes du côté de la réception. Vous commencerez à vous cacher dans un buisson ou derrière un tonneau pour sortir et chasser un groupe d’ennemis comme un assassin aux yeux morts. S’ils se retournent, vous pouvez simplement faire exploser votre astucieux cor vaillant, ce qui réduit les dégâts entrants et les buffs d’attaque. Bien sûr, vous vous présentez sur le radar des ennemis, mais soyons honnêtes: vous n’êtes pas pris au piège derrière les lignes ennemies – ils sont coincés là avec vous.

Les ewoks ont ce que j’aime appeler l ‘«avantage Oddjob». Tout comme la façon dont le méchant tristement court portant un chapeau dans Golden Eye 007 l’a rendu difficile à frapper, les corps tronqués des Ewoks et les tactiques sournoises leur permettent de se tenir aux pieds des pieds avec les autres personnages. C’est le genre de choses qui rendent Battlefront II original. Vous pouvez jouer en tant que soldat de fusée et faire exploser les marcheurs ennemis, mais vous pouvez également jouer en tant qu’Ewok ou rolly-pal BB8 et causer autant de terreur et de problèmes.

L’Empire n’est pas complètement foutu. Au lieu d’Ewoks, les listes impériales se sont étendues pour inclure un agent du Bureau de sécurité impérial. Ignorant le fait que leur casque a l’air plutôt stupide, ils sont une classe élégante et amusante. Ils ont une capacité de balayage qui peut localiser jusqu’à quatre ennemis à proximité, et ils peuvent activer une compétence pour courir à des vitesses plus rapides. Ce n’est pas aussi sournois que de jouer en hit and run comme l’Ewok Hunter, mais c’est quand même amusant. L’une des choses les plus cool est leur capacité de feu alternative. Au lieu de faire exploser John Woo avec leurs pistolets, l’agent ISB charge une explosion puissante. J’ai tiré un de ces derniers comme un dernier effort pour détruire un marcheur éclaireur rebelle et j’ai fait exploser la chose avec un tir incroyablement chanceux. C’était l’une des choses les plus cool que j’ai faites dans Battlefront II. Dommage cependant pour leur sens de la mode.

Lorsque j’ai écrit sur la mise à jour de Rise of Skywalker, j’ai dit que cela donnait l’impression que Battlefront II était complet. L’ajout de nouvelles cartes de la trilogie Sequel a mis un cap sur un jeu qui ne représentait pas vraiment toute la saga Star Wars à sa sortie. Après cela, la dernière chose à laquelle je m’attendais était des Ewoks et des badass impériaux maîtrisés. Je ne sais pas si Battlefront II ressemblera jamais au jeu de rêve que les fans voulaient, mais chaque mise à jour apporte le charme de Star Wars dont elle avait cruellement besoin. Yub nub, commandant.

