La nouvelle mise à jour de Call of Duty: Modern Warfare apporte un grand changement aux missions des opérateurs

Par Sherif Saed,

Mercredi 26 février 2020 09:22 GMT

Le correctif Call of Duty: Modern Warfare de cette semaine a apporté quelques correctifs et un changement bienvenu dans le fonctionnement des missions.

Call of Duty: Modern Warfare a reçu hier une mise à jour relativement importante sur toutes les plateformes.

Comme promis, le patch a apporté la liste de lecture de guerre au sol réservée à l’infanterie, le Gunfight map Bazaar et une nouvelle liste de lecture avec Rust, Shipment et Shoot House pour un moshpit de chaos. Le plus grand changement du patch, cependant, a été un ajustement du suivi des missions.

Ou, plus précisément, les missions des opérateurs. Les missions des opérateurs sont les plus faciles à réaliser. Ils sont principalement conçus pour que les joueurs débloquent certaines variantes de couleurs et quelques autres cosmétiques pour leurs opérateurs. Malheureusement, Modern Warfare les traitait auparavant comme n’importe quelle autre mission de base, ce qui signifiait que vous deviez vous assurer que celle que vous vouliez terminer était active avant de jouer.

Grâce à cette mise à jour, cependant, les missions d’opérateur s’activeront désormais automatiquement dès que vous basculerez vers cet opérateur. Cela signifie essentiellement que vous pouvez avoir à la fois une mission principale active et la mission d’opérateur sur laquelle vous vous trouvez. Les missions des opérateurs sont également passées à l’écran de l’opérateur, la page principale vous avertissant désormais des exigences de la mission la plus proche.

Bien que vous ne puissiez avoir qu’une seule mission principale active à la fois, il s’agit toujours d’un grand changement bienvenu. Si quoi que ce soit, vous n’aurez pas à vous inquiéter de ne pas faire partie de la bonne équipe chaque fois que vous voulez faire ces missions.

Le correctif a également introduit quelques corrections de bugs, notamment pour Spec Ops et Survival. Rendez-vous sur le blog Infinity Ward pour le journal complet des modifications.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.