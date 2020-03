La nouvelle mise à jour de MUA 3 comprendra de nouveaux costumes pour Fantastic 4

Demain, le dernier DLC pour Marvel Ultimate Alliance 3 sera disponible, et il semble que Marvel Games ne veut surprendre personne avec ce contenu supplémentaire, car ces derniers jours, ils ont révélé pratiquement tout ce que nous pouvons attendre de la prochaine mise à jour. Maintenant, il a été révélé que Les cinq nouveaux personnages qui arriveront aux côtés de Shadows of Doom auront quelques costumes alternatifs.

Pour tous les fans de Marvel, Human Torch, Mister Fantastic, Invisible Woman, The Thing et Doctor Doom présenteront des vêtements spéciaux inspirés de la Future Foundation et de Doom 2099, quelque chose qui plaira certainement aux fans de bandes dessinées. Ces costumes seront disponibles à partir de demain, avec la mise à jour 4.0.0. Ci-dessous, vous pouvez voir à quoi ils ressembleront.

L’une des principales critiques du jeu dans le service des fans, c’est que les costumes alternatifs de tous les personnages ont été réduits à un simple changement de couleur, quelque chose qui Koei Tecmo et Team Ninja ont corrigé ces derniers mois, et avec Shadows of Doom, ils ne prévoient pas de faire la même erreur.

En parlant du dernier DLC Shadows of Doom, tout est à venir dans cette mise à jour. De même, ici, vous pouvez en savoir plus sur les nouveaux costumes qui seront également disponibles.

Via: Marvel Games

