La nouvelle mise à jour de World Of Warcraft déchaîne les horreurs d’Elddritch sur Azeroth

Des créatures tordues des royaumes cauchemardesques envahissent Azeroth dans la mise à jour Visions of N’Zoth de cette semaine pour World of Warcraft. Suis-je en train de parler des sbires du vieux dieu titulaire N’Zoth, qui cherche à engloutir le monde dans son étreinte épouvantable, ou des milliers de Vulpera à oreilles de renard piétinant maintenant la planète au nom de la Horde? Une petite colonne A, une petite colonne B.

La dernière grande histoire avant la prochaine extension de Shadowlands, Visions of N’Zoth s’ouvre avec l’Alliance et la Horde alertées du dernier méchant majeur à se regrouper pour vaincre, le Vieux Dieu N’Zoth. Réveillé de son sommeil par la reine naga Azshara, le géant adjacent à Cthulu répand sa corruption à travers le pays.

La quête pour affronter N’Zoth et apprendre à faire face à son influence exaspérante emmène les joueurs de niveau maximum dans des endroits comme Uldum et Pandaria, des endroits que je n’aurais jamais voulu ou pensé visiter autrement. La portée de N’Zoth est incroyablement large, donc les joueurs vont courir partout pour sécuriser des artefacts spéciaux qui évitent la folie induite par l’horreur et pour collecter de nouveaux équipements corrompus incroyablement puissants.

Moi, je suis principalement dedans pour le Vulpera, la nouvelle race jouable alliée de la Horde, homologue des Mechagnomes de l’Alliance. J’ai passé un mois à broyer des quêtes de faction afin de déverrouiller le Vulpera avec cette mise à jour. Cela en valait-il la peine? Oui. Oui c’était.

La longue quête en plusieurs parties pour déverrouiller le Vulpera m’a pris quelques heures, principalement en raison de l’encombrement important et de certaines mécaniques de jeu bancales. L’une des étapes de la quête consistait à tuer des worgs dans les Twilight Highlands, qui se reproduisaient incroyablement lentement pour les créatures chassées par d’énormes bandes itinérantes de renards en herbe. Même les simples quêtes «Apportez X au personnage Y» étaient pénibles en raison de la grande foule rassemblée dans les zones de quête.

Mais j’ai réussi. J’ai créé Quality, un chaman Vulpera. J’ai utilisé le boost de ma précommande Shadowlands pour le faire passer directement au niveau 120 (les personnages de race alliée commencent au niveau 20 par défaut). Ensuite, j’ai passé quelques heures à mourir, car vous ne pouvez pas simplement commencer à le chamaner sans pratiquer vigoureusement.

Maintenant, je profite de la série de quêtes Visions of N’Zoth sur mon chaman Vulpera nouvellement créé. Jusqu’à présent, je m’éclate, suivant le président d’Azeroth Magni Bronzbeard dans des événements en solo, découvrant la profondeur des vrilles de N’Zoth. Faire des quêtes quotidiennes à Uldum, participer à des événements spéciaux et combattre des boss mondiaux sur le thème de N’Zoth. Le tout enveloppé dans cet esprit de communauté enivrante qui surgit lorsque du nouveau contenu sort.

Je suis encore aux premiers stades de la mise à jour, avec beaucoup plus à faire avant de commencer à décorer mon petit renard bestiole dans un équipement corrompu (j’ai récupéré une pièce mais j’ai besoin d’articles pour la nettoyer et la rendre portable). J’ai hâte de me plonger plus profondément dans la vision de Blizzard sur les aventures loufoques de Cthulu et de ses amis dans les semaines à venir.

