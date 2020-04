La nouvelle mise à jour FFXII ruine la version PC

Étonnamment, Square Enix a publié aujourd’hui un patch pour Final Fantasy XII: The Zodiac Age sur PlayStation 4 et PC, qui offre aux joueurs de ces versions le meilleur disponible sur Nintendo Switch et Xbox One depuis l’année dernière. Cependant, cette mise à jour ruine le port PC.

FFXII update 1.04: The Zodiac Age ajoute des fonctionnalités supplémentaires qui n’étaient pas présentes dans les premières versions de PC et PS4. Il s’agit notamment d’une fonction de reprise des jobs permettant aux joueurs de respecter leurs personnages et la possibilité d’enregistrer trois ensembles de gambits qui peuvent être échangés, permettant de nombreuses autres options sur le comportement de votre groupe de héros.

Cependant, dans divers forums Steam, il a été mentionné que le correctif supprime par erreur l’outil de configuration de jeu et certains des fichiers .dlls critiques. Pour le moment, il n’y a aucune déclaration officielle de Square Enix, et on ne sait pas quand ce bogue sera corrigé.

Sur des sujets connexes, Final Fantasy VII Remake a réussi à vendre plus de 3,5 millions d’unités au cours de ses trois premiers jours. De même, c’est ainsi que Square Enix a célébré le lancement du remake de Trials of Mana.

Via: Steam

.