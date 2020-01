La nouvelle mission exotique de Destiny 2 vaut la peine d’être entendue juste pour entendre Shaxx chanter

Ce n’est pas fini avant que Shaxx chante. Capture d’écran: Kotaku (Destiny 2)

La mise à jour hebdomadaire de Destiny 2 apporte aujourd’hui une nouvelle quête exotique courte, facile à terminer et se termine par l’un des meilleurs moments de personnage que le jeu ait jamais connu.

Devil’s Run est une arme de poing qui tire des lasers et possède l’une des lignes de quêtes les plus courtes que j’ai jamais rencontrées dans le jeu. Tout ce que vous avez à faire pour l’obtenir est de jouer un match du mode le plus récent, le cadran solaire, de récupérer la nouvelle quête, de la ramener à Saint-14, puis de vous diriger vers une nouvelle mission qui se déroule sur Twilight Gap dans l’EDZ.

Il n’y a rien à tuer là-dedans, un autre changement de rythme inhabituel mais rafraîchissant. Au lieu de cela, vous courez simplement autour de la carte Crucible en collectant 10 fragments Timelost des restes d’anciens gardiens. C’est ça. Le tout, y compris la course du cadran solaire, m’a pris moins d’une demi-heure.

Vidéo via Bodacious Steve

Mais s’il est bien d’avoir une nouvelle arme exotique sans un tas de broyage, le vrai régal est la conversation qui se déroule pendant que vous pillez des cadavres. Premiers sauts de Saint-14 sur les communications pour se remémorer la bataille originale qui a eu lieu à Twilight Gap. Puis Osiris se joint à nous, se moquant de la fierté et du flair de Saint-14 pour le dramatique. Enfin, Shaxx, arbitre du Creuset, se présente pour vous demander ce que vous faites en courant autour de Twilight Gap en dehors d’un match.

Le badinage court pendant quelques minutes après la fin de la mission, Saint-14 posant des questions sur Eris Morn et interrogeant Shaxx sur les histoires derrière les armes qu’il donne aux gardiens qui concourent dans le Creuset. “Le Revoker, quelle est l’histoire derrière lui, que fait-il?”, Demande Saint-14. “Il tire des balles, Saint, c’est une arme à feu …”, dit Shaxx.

Avant que tout le monde ne se déconnecte, Saint fait même chanter Shaxx en réclamant une vieille dette. “Je suis sur la lune, elle est faite de fromage”, chante le Titan. Certaines récompenses valent plus qu’un butin.

.