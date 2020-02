La nouvelle politique de remboursement de GOG est extrêmement généreuse

La place de marché PC Good Old Games a annoncé une nouvelle politique de remboursement aujourd’hui, et euh, c’est très gentil. Peut-être même trop gentil.

Voici la nouvelle politique, directement de GOG: «À partir de maintenant, vous pouvez obtenir un remboursement complet jusqu’à 30 jours après l’achat d’un produit, même si vous l’avez téléchargé, lancé et joué. C’est ça.”

C’est honnêtement un peu fou, car 30 jours, c’est long pour jouer à un jeu avant d’autoriser un remboursement. GOG le dit parce que “chaque partie de notre magasin est conçue pour les joueurs et votre sécurité et votre satisfaction d’achat sont primordiales pour nous”, et que “la dernière mise à jour de notre politique de remboursement volontaire ajoute un autre élément à cette expérience conviviale”.

Pour tous les connards qui se demandent si c’est quelque chose dont ils peuvent profiter, ce n’est pas entièrement une affaire de «c’est tout». Il y a des petits caractères à noter en premier:

Nous espérons que vous prenez des décisions d’achat éclairées et n’utiliserez cette politique de remboursement volontaire mise à jour que si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu.

C’est pourquoi il n’y a pas de limites mais à la place, nous nous réservons le droit de refuser les remboursements dans des cas individuels.

Veuillez respecter tout le temps et le travail acharné consacrés à la création des jeux auxquels vous jouez et n’oubliez pas que les remboursements ne sont pas des avis. Si vous avez terminé le jeu et que cela ne vous a pas plu, veuillez plutôt partager votre opinion. De plus, ne profitez pas de notre confiance en demandant le remboursement d’un nombre déraisonnable de jeux. Ne soyez pas cette personne. Personne n’aime cette personne.

