La nouvelle saison de The Witcher verra l’apparition de 2 sorciers connus

À ce stade et après le succès, nous savons déjà que la série The Witcher de Netflix a assuré sa continuité et les plans autour de la deuxième saison commencent à apparaître, mais pas officiellement. Contrairement au secteur des jeux vidéo, la scène cinématographique et télévisuelle mesure généralement la réponse du public avec de prétendues fuites qui expliquent en fait les plans établis. En ce sens, il y a des informations concernant les nouveaux personnages qui arriveraient dans la prochaine saison de la série.

Selon les informations de Redanian Intelligence (via IGN), la deuxième saison de The Witcher verra l’arrivée de 2 sorciers qui ne sont pas étrangers aux fans, que ce soit des jeux CD Projekt RED ou de l’œuvre littéraire Andrzej Sapkowski. En ce sens, le site mentionne que les sorciers en question sont Lambert et Coën, le premier sera joué par Paul Bullion et sera inspiré par le personnage qui est apparu dans The Witcher: Wild Hunt, tandis que le second vivra à travers Yasen Atour et Il sera basé sur les romans de la franchise, en particulier Blood of Elves. Bien qu’il n’y ait pas d’autres détails, les informations indiquent que la présence des deux sorciers aura lieu pendant 3 épisodes de la deuxième saison.

Lambert et Coën rejoindront Violet, un nouveau personnage joué par la jeune actrice Carmel Laniado, pour étendre l’histoire abordée dans la série désormais réussie produite par Netflix.

