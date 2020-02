La nouvelle version de Free Fire arrivera bientôt et vous pouvez vous préinscrire

Free Fire est en constante évolution et Garena prend des nouveautés au titre qui modifient parfois la mécanique du jeu. A cette occasion, Garena vient d’annoncer l’arrivée prochaine de la nouvelle version de son célèbre titre mobile et prépare déjà l’accès de ses utilisateurs à ces développements.

Garena a révélé via le compte officiel du jeu sur Twitter que la nouvelle version de Free Fire sera bientôt disponible. Si vous voulez être l’un des premiers à essayer l’actualité, alors vous pouvez vous y préparer, il vous suffit d’accéder à la préinscription, qui est déjà active et prendra fin le lundi 24 février prochain.

De plus, juste après cette période, du 25 février au lendemain, il sera possible de réclamer 5 billets, donc si vous cherchez des raisons de continuer à jouer ou de revenir au titre, cela suffit.

Au cas où vous ne vous seriez pas convaincu, nous vous rappelons qu’avec la nouvelle version la carte complète du Kalahari, quelques nouveaux objets et, surtout, le nouveau personnage de Steffie et un camp d’entraînement au tir seront disponibles. Si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu qui sera ajouté, nous vous invitons à consulter cette page. Nous vous laissons avec une vidéo de l’actualité.

Vous pouvez vous préinscrire pour la nouvelle version! ⚡🎫

✨🔥 La mise à jour arrive ce 25 février! ✨🔥 pic.twitter.com/5qcgPEfPiT

– Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) 22 février 2020

