La nouvelle version de Free Fire est là et apportera tous ces ajouts

Après une période de maintenance pour préparer le terrain à la nouvelle version, la nouvelle a déjà commencé à atteindre Free Fire. La mise à jour a marqué le début de la nouvelle semaine dans Free Fire et Garena en a profité pour préciser quand les nouvelles qu’ils ont annoncées en feraient partie seront disponibles.

Le distributeur a commencé la semaine d’aujourd’hui, le 25 février, à porter le titre Training Camp, l’échange de compétences pour animaux de compagnie et plusieurs nouveaux objets, tels que Deadly Edge, au titre mobile. Ce jour est également venu le nouvel incubateur Diablillos, avec lequel vous pouvez obtenir les costumes Diablillo Beetle, Imp Beetle, Frozen Imp, Frozen Imp, Burning Imp et Burning Imp.

Mais si ce que vous attendez de cette nouvelle version, c’est Steffie, le nouveau personnage, nous vous invitons à patienter un peu plus longtemps, car il arrivera mercredi 26 février prochain, dans le cadre de la Royale de luxe. De plus, ce jour, vous pouvez tirer sur certains artefacts pour obtenir des crânes, que vous pouvez utiliser pour obtenir des objets de personnalisation pour votre avatar.

Le 27 février, il y aura également des nouvelles, car le Recharge Challenge sera disponible, qui servira de prélude au lancement de la carte complète du Kalahari le lendemain, le 28 février.

Enfin, nous vous recommandons de vous préparer pour un grand week-end avec Free Fire, car le vendredi 1er mars, les crânes valent plus et vous pouvez obtenir plus de récompenses. Ce jour-là, il sera également possible de réclamer un mouchoir que votre personnage peut utiliser sur le visage, en plus d’autres objets qui vous aideront à acquérir de l’expérience. À partir de cette date, le Bomb Squad et le Kelly’s Elite System seront également disponibles.

Nous vous laissons une image de l’actualité que Garena a partagée.

La nouvelle version est arrivée! 🎉✨

Quel est votre changement ou nouveauté préféré? 🤩 pic.twitter.com/mkeC2yD7RI

– Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) 25 février 2020

Que pensez-vous de tous les ajouts de Free Fire? Avez-vous eu l’occasion de jouer à la nouvelle version? Dites-le nous dans les commentaires.

Au cas où vous ne l’auriez pas découvert, vous êtes informé que l’un des principaux changements apportés par Garena ces derniers jours est la réduction du prix de l’Elite Pass, qui se reflétera dans ce qui suit, Frenzied Fury. Par contre, si vous êtes intéressé à participer au concours de création de masques, nous vous rappelons qu’aujourd’hui, le 25 février, est le dernier jour pour l’envoyer et avoir la chance de gagner des prix incroyables.

Free Fire est disponible sur les appareils mobiles. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

