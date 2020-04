La nouvelle version Princess Madelyn Royal Edition déjà sur Nintendo Swhitch

Battle Princess Madelyn est un jeu qui est sorti en 2019 à notre hybride préféré et cela nous a donné plusieurs heures d’aventure. En eux, nous avons trouvé une histoire un peu différente du conventionnalisme classique des jeux, où un héros devait sauver la princesse ou le royaume d’un ennemi qui tentait de déstabiliser le royaume. À cette occasion la princesse Prenez vos armes pour être celui qui défends ton peuple, une femme d’armes à prendre que les trains pour protéger ce qui compte pour elle. L’histoire se produit lorsqu’un sorcier maléfique kidnappe sa famille et tue son chiot. C’est là que la princesse Madelyn se lance dans une aventure rapide pour sauver sa famille ainsi que son compagnon canin fantomatique.

Madelyn revient

Bien que comme je le disais, le jeu est sorti en 2019, et vous me direz, quelles sont les nouvelles là-dedans? Eh bien, les nouvelles sont qu’un version repensée de ce même jeu. Cette version appelée Battle Princess Madelyn Royal Edition prétend nouveaux ennemis, nouvelle musique et nouveaux effets spéciaux pour donner une touche différente à ce jeu, avec le style arcade mythique qui apporte tant de nostalgie à de nombreux joueurs. Le jeu apporte également de petites variations dans la répartition des éléments dans le l’écran. En retour, nous apprécions que le poids du jeu Il est passé de 1958 Mo à 726 Mo dans sa nouvelle version, un soulagement pour la mémoire de notre Nintendo Switch.

Il faut ajouter que la nouvelle version a un prix le plus bas. D’un autre côté, le Version 2019 actuellement et jusqu’au 19/04/2020 il a un 60% de réduction rester un prix plus abordable. Alors n’hésitez pas, si vous voulez vivre une histoire où pour une fois la princesse est le protagoniste qui sauve le royaume, c’est le jeu qui peut le faire.

