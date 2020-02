La pantomime du réalisateur d’Epic Games

“Les paroles de Tim Sweeney me semblent vouloir se laver les mains et profiter d’une situation qui vous est confortable.”

Dans son discours aux Golden Globes, Ricky Gervais a eu un bref moment de lucidité en parlant de The Morning Show, l’une des séries phares d’Apple TV +. “Un superbe drame sur l’importance de la dignité et faire ce qu’il faut faire par une entreprise avec des ateliers clandestins en Chine. Vous dites que vous êtes des gens engagés, mais les entreprises pour lesquelles vous travaillez … Apple, Amazon, Disney … Si ISIS a ouvert un service en streaming demain, vous appelleriez votre agent. ” Rires, applaudissements et immédiatement après, c’était cohérent: “Si vous gagnez un prix ce soir, ne l’utilisez pas comme plate-forme pour prononcer un discours politique”.

Cette semaine a eu lieu la réunion DICE Las Vegas, l’un des événements les plus importants de l’industrie du jeu vidéo. Parmi les orateurs figuraitTim Sweeney, directeur exécutif (PDG) d’Epic Games, et en plus de parler de la perte de confidentialité à l’ère de Facebook ou de critiquer Google pour avoir pris 30% des revenus de tout ce qui est vendu sur Google Play, il a déclaré que ” les entreprises, nous devons divorcer de la politique. ” Sweeney a donné l’exemple de Chick Fil-A, la troisième chaîne de restauration rapide aux États-Unis,connu pour ses délicieux sandwichs au pouletet pour ses généreux dons aux associations anti-LGBT. C’est vrai. Nous vivons dans une société “où votre affiliation politique détermine le restaurant de poulet où vous allez. Nous n’avons pas à faire glisser ces problèmes qui divisent le jeu vidéo”, a-t-il expliqué.

Avant de continuer, je dois être juste. Sweeney voulait clarifier plus tard quen’a pas préconisé l’élimination absolue de la politique dans le jeu vidéomais pour ce qu’il a assimilé à la «division entre l’Église et l’État». Il a expliqué sur Twitter: “Si un jeu est politique, tout comme tuer un Mockingbird en tant que roman, il doit naître du cœur d’un créateur et non des services marketing voulant profiter de la division.” Chaque fois queUbisoft nie que leurs titres ne soient pas politiquesmalgré la poursuite de l’interventionnisme américain (Ghost Recon Wildlands), de la révolution à l’ère numérique (Watch Dogs 2) ou du fanatisme religieux (Far Cry 5), le sang me fait bouillir, doncJ’apprécie que Sweeney n’ait pas atteint ces limites de cécité, mais il me semble encore une proposition non seulement impossible, mais absurde.

L’idée semble noble lorsqu’elle est soulevée: “Lorsqu’une entreprise gère un écosystème où ses utilisateurs et créateurs peuvent s’exprimer, ils doivent agir en tant que modérateurs neutres. Sinon, le potentiel d’influence indue de l’intérieur ou de l’extérieur est trop élevé”, a expliqué Sweeney, etle marché libre des idées est un endroit merveilleuxjusqu’à ce que l’on se souvienne des traces d’antisémitisme et de suprématisme blanc qui ont été implantées dans la communauté de Mordhau, un jeu vidéo plus que compétent réalisé par une équipe qui faisait face au côté obscur des loisirs européens médiévaux.

Même Sweeney, dans son rôle d’agent neutre, laisse entendre qu’il est satisfait du statu quoÉcoutez, je veux juste jouer à Final Fantasy XII et perdre du temps dans Mad Max jusqu’à ce que Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal sortent, maiséviter la politique est impossible. Même Sweeney, dans son rôle d’agent neutre, implique qu’il est satisfait du statu quo, et normal: il est le PDG de l’une des sociétés les plus importantes du moment, mais quand il parle de la façon dont il ne le juge pas “en tant que personne, En tant que PDG d’une entreprise, faites glisser votre entreprise et ses employés vers votre idéologie personnelle en dehors de l’entreprise.

Heureusement, il ne dit rien de politique: il le fait juste.

Peu d’actions sont apolitiques. Mangez des céréales, promenez-vous, prenez les moyens de production. Le coltan est considéré comme un minéral de guerre: il est extrait de la République démocratique du Congo, à plusieurs reprises par l’exploitation d’adultes et d’enfants, et ce n’est qu’au début de la dernière décennie que les consoles ont cessé d’acheter du coltan sans savoir qui le fournissait. Nintendo a été le plus lent à changer, mais pendant des décennies, ces sociétés ont aidé à garder les engrenages de ce moteur sombre qui alimente toujours les seigneurs de la guerre. Les consoles utilisent toujours du coltan, mais de fournisseurs certifiés, et pourtant plusieurs entreprises technologiques continuent de se rendre dans les usines de Foxconn, une entreprise chinoise connue pour exploiter ses employés au point qu’il était courant pour eux de se suicider en sautant du dernier étage. Votre solution? Mettez des filets pour sauter, mais ne vous tuez pas. Les conditions restent les mêmes.

Pourquoi ne mettez-vous pas d’argent au lieu de paVos dans le magasin pour que les clients sachent exactement combien ils dépensent?Bien qu’au début cela semble un effort de conciliation, les mots de Sweeney me semblentl’envie de se laver les mains et de profiter d’une situation qui vous convient. Il ne demande pas que tout le monde se taise pour qu’il y ait la paix et l’harmonie et pourquoi nous ne devrions pas tacher les jeux vidéo sacrés de la politique, mais parce qu’il a peur de dire quelque chose qui dérange son public et se couvre le dos. C’est une manipulation donc nous ne voulons pas entendre la réponse à la question: “De combien de zéros avez-vous besoin pour commencer à traiter vos travailleurs avec décence?” “Pourquoi ne mettez-vous pas d’argent au lieu de paVos dans le magasin pour que les clients sachent exactement combien ils dépensent pour une peau?” Il demande que tout reste le même, sans que personne ne considère quoi que ce soit sur le modèle d’affaires de Fortnite, qui n’aura pas de boîtes à butin ni de paiement à gagner, mais est basé sur la peur de perdre une mode et le désir de consommer pour en être un Des enfants sympas. Il est basé sur des enfants dont les parents n’ont pas les moyens de leur payer la dernière peau victime d’intimidation. Je n’ai pas l’intention de forcer quelqu’un à penser comme moi, mais au moins je vous demande de ne pas forcer une pantomime où, en quelque sorte, vous pouvez exister dans une bulle absente du commentaire. Quoi que vous fassiez, vous communiquerez avec vos actions.

Si Sweeney avait vraiment voulu s’éloigner de la politique, en premier lieu, il n’aurait pas pris la parole pour donner son avis sur quoi que ce soit.

