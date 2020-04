La partie 2 a été retardée indéfiniment

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 2 avril 2020 19:06 GMT

Naughty Dog et Sony ont annoncé un nouveau retard pour The Last of Us: Part 2.

Le dernier d’entre nous: partie 2 a été retardée et aucune nouvelle date de sortie n’a été fixée.

Selon le communiqué officiel de Naughty Dog, le développement est «presque terminé» car l’équipe est en train de corriger les derniers bugs.

“Cependant, même avec la fin du match, nous étions confrontés à la réalité qu’en raison d’une logistique hors de notre contrôle, nous ne pouvions pas lancer The Last of Us Part 2 à notre satisfaction”, indique le communiqué.

“Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse jouer à The Last of Us Part 2 en même temps, en veillant à ce que nous fassions tout notre possible pour préserver la meilleure expérience pour tout le monde. Cela signifiait retarder le jeu jusqu’à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques.

«Nous avons été déçus par cette décision, mais nous avons finalement compris que c’était ce qui était le mieux et le plus équitable pour tous nos joueurs. Nous espérons que ce ne sera pas un long retard et nous vous mettrons à jour dès que nous aurons de nouvelles informations à partager. ”

Le jeu devait initialement sortir le 21 février avant d’être reporté au 29 mai en octobre de l’année dernière.

Vous pouvez voir la déclaration officielle complète dans le tweet ci-dessous.

Un message de notre part concernant le retard de The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a

– Naughty Dog (@Naughty_Dog) 2 avril 2020

