La partie 2 sera-t-elle sur PS5 et Xbox Series X? – HITC

Square Enix

Les fans sont curieux de savoir si la partie 2 du remake de Final Fantasy VII sera sur PS5 et Xbox Series X.

Le remake de Final Fantasy VII sort en moins d’une journée, ce qui signifie que les fans pourront bientôt profiter du rechapage fidèle qui a massivement augmenté le développement de ses personnages ainsi que de l’emblématique Midgar. Ce remake étant épisodique et divisé en parties plutôt que l’histoire complète dans un seul package, de nombreux fans se demandent si la partie 2 en cours de développement sera publiée sur la prochaine PS5 et Xbox Series X.

Bien qu’il y ait eu naturellement beaucoup de contrecoups lorsque le remake de Final Fantasy VII a été annoncé pour la première fois comme épisodique, vous n’avez pas à vous soucier du premier fragment de Square Enix étant trop court car les développeurs ont promis à plusieurs reprises qu’il a un contenu de fin de jeu et est aussi long que une entrée principale. En outre, la plupart des critiques du jeu corroborent la position de Square Enix à propos du fait qu’il s’agit d’un long versement qui vous prendra beaucoup de temps à battre.

Avec la sortie prévue de la PS5 et de la Xbox Series X à la fin de cette année, vous découvrirez ci-dessous ce que Square Enix a dit sur le remake et ses futures parties sur les consoles de la génération actuelle et de la prochaine génération.

Final Fantasy 7 Remake partie 2 sera-t-il sur PS5 et Xbox Series X?

Le Final Fantasy VII Remake partie 2 n’a pas été confirmé pour PS5 ou Xbox Series X.

La partie 2 du remake de Final Fantasy VII sera très certainement jouable sur PS5, tandis que la Xbox Series X est incertaine car l’épisode 1 n’est même pas confirmé pour la Xbox One.

En parlant aux investisseurs du développement de nouveaux titres pour les consoles de génération actuelle et de prochaine génération, Square Enix avait ceci à dire en février 2020 (via TweakTown):

«Les consoles de nouvelle génération auront une compatibilité descendante, nous prévoyons donc pour le moment de rendre nos nouveaux titres disponibles pour les consoles actuelles et de prochaine génération.

Ce sera donc un peu plus loin sur la route que nous sortirons des titres exclusivement pour les consoles de prochaine génération. »

Cette réponse semble suggérer que ceux qui n’investissent pas dans une PS5 en raison de leur utilisation de la PlayStation 4 ne seront pas abandonnés lorsque la partie 2 du remake de Final Fantasy VII sortira finalement.

Cela suggère également que la première partie ne recevra pas de réédition pour la console Sony de nouvelle génération grâce au luxe de la compatibilité descendante.

En ce qui concerne la Xbox Series X, il n’y a vraiment rien à signaler, car la partie 1 est exclusive à Sony jusqu’en avril 2021, et Square Enix n’a pas confirmé si elle deviendrait disponible sur la console et / ou le PC de Microsoft.

Final Fantasy VII Remake sera lancé sur PS4 le 10 avril.

Dans d’autres nouvelles, Roblox: Flop egg locations – le plus ennuyeux Egg Hunt 2020 challenge!