La partie la plus étrange du film Sonic est un hibou géant

Capture d’écran: Paramount / SEGA

Il y a des moments étranges dans le nouveau film de Sonic The Hedgehog, sorti cette semaine. Comme, une publicité Zillow étrange et totalement forcée au cours d’une des premières scènes du film. Mais le moment le plus étrange se produit juste au début du film et implique un nouveau personnage non vu dans les jeux Sonic.

Si vous n’avez pas vu le nouveau film Sonic et que vous ne voulez pas être gâté par les premières minutes révélées, partez maintenant. Je ne te jugerai pas.

Le nouveau film Sonic s’ouvre donc sur un monde magnifique qui s’inspire fortement des anciens niveaux Sonic, en particulier la zone Green Hill. Sonic parcourt cette île paradisiaque comme un bébé. Oui, un autre bébé. Ajoutez-le à la liste des bébés de la culture pop, aux côtés de Baby Yoda et Baby Mr. Peanut.

Finalement, Sonic rentre à la maison, qui est une petite cabane au sommet d’une colline boisée et à l’intérieur de cette cabane se trouve un hibou géant et photoréaliste. Ce qui était un peu étrange. Puis le hibou a commencé à parler et il avait un nom, Longclaw et c’était comme une figure parentale et un mentor pour Sonic.

Tout cela était un peu écrasant. J’ai regardé ma petite amie pour voir si elle se souvenait d’un grand hibou parlant appelé Longclaw des jeux Sonic. Au lieu de cela, elle me regardait, essayant de comprendre la même chose. Quelqu’un a enregistré la scène d’ouverture impliquant Longclaw, mais les chances sont élevées, cela disparaîtra plus tôt que tard.

Il s’agit d’un nouveau personnage créé juste pour ce film. Avec autant de personnages que la franchise Sonic, il semble étrange d’en créer un tout nouveau. Encore plus étrange de faire de ce nouveau personnage un hibou photoréaliste.

L’une des meilleures images de Longclaw que j’ai pu trouver sur Internet.

Ce grand hibou porte également une pochette d’anneaux dorés magiques. S’ils sont lancés en l’air, ces anneaux peuvent créer un portail temporaire vers un nouveau monde. Ceci est utilisé quelques instants après avoir rencontré Longclaw parce que Sonic s’est accidentellement révélé lui-même et ses pouvoirs rapides à un tas d’ennemis qui ressemblent tous beaucoup à Knuckles portant des masques.

Les ennemis poursuivent Sonic et Longclaw, qui porte Sonic dans leurs grands pieds et s’envole. Et puis Longclaw se fait tirer dessus avec des flèches. Quelques flèches. À l’écran. Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais dans un film pour enfants sur un hérisson de bande dessinée.

Longclaw lance un anneau magique et Sonic s’échappe sur Terre et la dernière fois que nous voyons Longclaw, ils tiennent la ligne contre les attaquants. Longclaw a-t-il vécu ou est-il mort? Je n’ai aucune idée. Mais c’était une étrange façon de démarrer un film qui ne devient jamais aussi étrange que celui pour le reste de son exécution.

Dans l’ensemble, j’ai apprécié le film Sonic, plus que ce que j’attendais. Les enfants de notre théâtre l’ont également beaucoup apprécié. Combien d’entre eux se souciaient de Longclaw, je ne sais pas. Mais si vous vouliez un hibou géant se faire tirer dessus avec des flèches dans le film Sonic, félicitations! Votre rêve étrange et spécifique est devenu réalité.

