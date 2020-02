La peau de Harley Quinn est maintenant disponible dans Fortnite

Harley Quinn, l’emblématique Maiden of Mayhem de Gotham City, arrive à Fortnite à partir du 6 février à 19h00 HE.

Le film Birds of Prey, également connu sous le nom de Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, vient de sortir dans les salles de cinéma et Fortnite présente un skin Harley Quinn pour coïncider avec cette première du film.

C’est un 2 pour spécial car Harley va se transformer entre Lil Monster XoXo Harley et Harley toujours fantastique sous certaines conditions en jeu.

La boutique d’objets propose le pack Harley Quinn, qui comprend le Tenue Harley Quinn et Harley Hitter et Pioches de pioche. Harley arrive avec de nouveaux défis qui la transformeront Lil Monster XoXo Harley à Harley toujours fantastique.

Déverouiller Harley toujours fantastique, vous devrez relever trois défis:

Placez le top 30 en solo, en duo ou en escouade, puis le top 20, puis le top 10.

Frappez les points faibles.

Infligez des dégâts en utilisant des pioches.

Harley Quinn sera dans la boutique d’objets jusqu’au 17 février.

