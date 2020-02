La peinture murale d’Etika devient un PokéStop dans Pokémon GO

Peu de temps après que le jeu vidéo YouTuber Desmond “Etika” Amofah a été retrouvé décédé l’année dernière, ses fans se sont regroupés et ont peint une grande fresque de lui à Brooklyn. Maintenant, pour ajouter à cela, le même emplacement a été transformé en PokéStop dans le hit mobile de réalité augmentée de Niantic, Pokémon GO.

Tout cela grâce à l’outil Wayfarer récemment lancé par la société, qui recrute des “Niantic Wayfinders” qui désignent et examinent ensuite de nouveaux points d’intérêt pour Pokémon GO et d’autres jeux Niantic. Le but, comme indiqué précédemment, est «d’inspirer les autres à découvrir de nouveaux endroits et choses» tout en mettant en évidence les «qualités positives et uniques» d’un lieu ou d’une communauté.

Après une poussée des joueurs GO au niveau 40 – y compris le YouTuber Reversal, qui a fait appel à son public de plus de 350 000 fans – la peinture murale d’Etika a été approuvée comme PokéStop par Niantic. Ci-dessous la description (note: JoyconBoyz sont les fans):

En souvenir du décès d’Etika, JoyconBoyz pour toujours

Amofah était surtout connu sur YouTube pour sa concentration sur tout ce qui concerne Nintendo, il est donc quelque peu approprié de le voir honoré comme ça.

