La pénurie de commutateurs Nintendo peut être partiellement imputée aux revendeurs utilisant des robots

La pénurie actuelle de consoles Nintendo Switch est frustrante pour beaucoup et il semble que les revendeurs et les bots soient en partie responsables de la situation actuelle.

Au cours du dernier mois environ, il est devenu extrêmement difficile de trouver et d’acheter une Nintendo Switch. Une partie de la raison pour laquelle il est devenu si difficile d’attraper un Switch est que beaucoup de gens restent à la maison et veulent jouer à des jeux comme Animal Crossing. Mais une autre raison pour laquelle les consoles sont presque impossibles à acheter est grâce à un bot facile à utiliser et totalement gratuit qui permet aux gens d’acheter des dizaines de consoles Switch à la fois.

Ces informations proviennent d’un récent article sur la carte mère. Ils signalent également que ce bot facile à utiliser est appelé “Bird Bot” et est un bot open-source et totalement gratuit développé pour acheter des articles dans les magasins en ligne dès qu’ils sont de retour en stock. Le créateur du bot l’a construit à l’origine et l’utilise pour des baskets, mais il est devenu l’épine dorsale d’une communauté croissante de revendeurs qui l’utilisent pour récupérer des centaines de consoles Switch dès leur retour en stock. La communauté a même mis en place un grand serveur Discord où ils partagent des conseils et des photos de leur transport.

Les revendeurs peuvent retourner certaines de ces consoles pour 500 $ ou plus, certaines consoles Switch sur le thème d’Animal Crossing se vendant plus de 700 $. Un commutateur coûte normalement entre 300 $ et 350 $ selon le forfait et le magasin.

Le rapport complet de Motherboard explique également que beaucoup de ces revendeurs utilisent les récents contrôles de relance que beaucoup aux États-Unis ont reçus pour aider à acheter plus de consoles Switch et espèrent que les gens avec plus d’argent seront prêts à payer leurs prix plus élevés.

