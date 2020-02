La pénurie d’indice de valve va encore augmenter en raison du coronavirus

L’arrivée de Half-Life: Alyx a surpris de nombreux fans de la franchise Valve. L’annonce du jeu a provoqué une forte demande pour Index, l’appareil de réalité virtuelle de l’entreprise. Compte tenu de cela, Valve a promis de faire tout son possible pour couvrir la demande.

Cependant, la tâche ne sera pas simple, car l’étude fait face à une difficulté inattendue: le coronavirus. C’est vrai, l’épidémie du virus continue de faire des ravages dans l’industrie et affectera désormais la disponibilité d’Index, dont la pénurie sera désormais plus importante dans le monde entier.

Valve a signalé que le coronavirus a causé des problèmes dans la production et la distribution de l’appareil. Cela pourrait être un gros problème, car Half-Life: Alyx a déjà une date de sortie et arrivera plus tard ce mois-ci.

“La crise sanitaire mondiale du coronavirus a affecté nos programmes de production, nous aurons donc beaucoup moins d’unités à vendre dans les prochains mois par rapport aux volumes que nous avions initialement prévus”, a déclaré Valve.

L’étude a réaffirmé que tous ses membres font de leur mieux pour améliorer la disponibilité des produits. La recommandation pour les joueurs était d’être au courant des avis sur Steam, où l’arrivée de plus d’unités Index sera notifiée.

Heureusement, Half-Life: Alyx fonctionnera avec d’autres appareils VR. Vous pouvez donc y jouer avec HTC Vive, Valve Index, Oculus Rift et les casques Windows à réalité mixte. L’un des avantages de l’acquisition d’Index est que l’achat vous donne un accès direct au jeu.

Pour l’instant, on ne sait pas si le titre atteindra d’autres plates-formes, mais Valve a récemment parlé des possibilités de le regarder sur PlayStation VR. De plus, l’étude a expliqué pourquoi votre nouveau projet n’aura pas de mode multijoueur.

Half-Life: Alyx sortira sur PC le 23 mars. Recherchez toutes les actualités liées au titre en réalité virtuelle dans ce lien.

Source

.