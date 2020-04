La planète désertique de Yoshi

Fine ArtFine ArtFine Art est une célébration du travail des artistes du jeu vidéo, présentant le meilleur de leurs portefeuilles professionnels et personnels. Si vous êtes dans l’entreprise et que vous souhaitez partager des œuvres d’art, contactez-nous! PrevNextView All

Ces remakes Nintendo deviennent hors de contrôle.

Et tandis que, oui, c’est vraiment juste deux choses, je tiens également à souligner la retenue / la folie de ne pas choisir la voie la plus évidente et de faire de Yoshi le chasseur de primes et Mario le bébé étrange et puissant.

Ce sont tous les travaux de l’artiste concepteur et illustrateur Mauricio Abril, dont vous pouvez voir le portfolio sur sa page ArtStation.

