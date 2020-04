la plateforme qui cherche à rivaliser avec Twitch

Facebook a officiellement dévoilé Jeux sur Facebook, une nouvelle plateforme de streaming vidéo qui, comme son nom l’indique, cherche à se concentrer sur le monde de l’eSport – où d’autres plateformes telles que Twitch ou YouTube dominent actuellement.

Application est déjà disponible dans le Google Play Store, d’où les appareils Android peuvent le télécharger. Dans les prochains jours, il atteindra également l’App Store, d’où les différents modèles d’iPhone et d’iPad pourront être téléchargés.

La dynamique de Facebook Gaming est similaire à Twitch, YouTube Gaming et d’autres plates-formes de streaming axées sur les jeux vidéo: les utilisateurs peuvent visualiser, suivre et commenter les émissions de personnes du monde entier. La principale différence dans le cas de Facebook Gaming est que les jeux ne peuvent être joués qu’à partir d’un appareil mobile.

L’application Android aura également une fonctionnalité appelée Go Live qui permettra, depuis le smartphone ou la tablette elle-même, de * diffuser des jeux vidéo en public.

“Nous ne voulons pas devenir une fenêtre d’arrière-plan dans un onglet Chrome pendant que quelqu’un fait ses devoirs ou quelque chose comme ça”, a déclaré Vivek Sharma, vice-président des jeux vidéo sur Facebook, au journal The New York Times. “Les gens regardent des streams et pensent ‘Je veux être un streamer’, et avec Go Live, vous n’êtes littéralement qu’à quelques clics.”

Pour le moment, Facebook Gaming n’aura pas de publicité, contrairement aux autres services de l’entreprise. Selon le New York Times, les téléspectateurs pourront envoyer des “stars” aux créateurs de contenu, qui représentent des sommes d’argent. L’objectif serait de constituer un public avant d’explorer de nouvelles façons de gagner de l’argent.

Au départ, Facebook avait l’intention de lancer ce nouveau service en juinMais il a décidé d’accélérer le processus en observant comment la quarantaine dérivée des coronavirus s’est répandue dans le monde.

👇 Plus de Breaking News