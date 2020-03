La PlayStation 2 fête aujourd’hui son 20e anniversaire!

Après l’énorme succès de la PlayStation, Sony s’est mis au travail pour créer une nouvelle console qui surpassera son prédécesseur. Après quelques années de travail, le résultat a été la PlayStation 2, dont le modèle d’origine a fait ses débuts un jour comme aujourd’hui, mais à partir de l’an 2000, au Japon.

Le temps a passé rapidement, alors la deuxième console de Sony fête son 20e anniversaire. Pour cette raison, c’est une bonne occasion de revoir un peu son histoire, ses réalisations et de se souvenir de certains de ses jeux les plus réussis.

PlayStation 2, la console de salon la plus vendue de l’histoire

Le lancement de la PlayStation 2 au Japon a été un phénomène. Les magasins étaient bondés par les attentes élevées du système, après la popularité de la première PlayStation. On estime que près d’un million d’unités PlayStation 2 ont été vendues lors de sa première semaine au Japon.

Le rythme accéléré des ventes de la console ne s’est pas arrêté pendant des années, elle a donc réussi à devenir le système domestique le plus vendu de l’histoire, un titre qui subsiste encore aujourd’hui. On estime que la PlayStation 2 a vendu plus de 160 millions d’unités dans le monde.

Comme nous vous l’avons dit, la console a été créée au Japon le 4 mars 2000, mais c’est jusqu’au 26 octobre de la même année qu’elle est arrivée en Amérique, où elle a également connu un succès commercial. La PlayStation 2 était attrayante en raison d’un catalogue de jeux enviable, composé de nouvelles franchises et d’itérations de séries nées sur PlayStation.

En outre, les joueurs lui ont donné une chance pour sa capacité à lire des DVD, sa technologie et son potentiel, ainsi que pour son grand nombre d’accessoires et le DualShock 2, la version améliorée de la commande classique de la marque.

Sa popularité était telle qu’elle est restée en vigueur après le lancement de la PlayStation 3, car elle a été arrêtée en 2013. Un autre détail qui attire l’attention est que Sony a terminé les réparations et les conseils techniques de la console en septembre 2018.

La PlayStation 2 et son catalogue de jeux attrayant

Comme cela arrive généralement avec une console réussie, la PlayStation 2 a dans son catalogue une immense quantité de jeux, y compris des productions de toutes sortes et de tous genres. Bien sûr, certains se distinguent de l’énorme catalogue de versions du système.

Certains de ses jeux les plus appréciés font également partie de la liste des succès dans les ventes de PlayStation 2. À titre d’exemple, nous avons les premiers épisodes de God of War, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, le Titres Ratchet & Clank, ainsi que Gran Turismo 3 et 4.

Parmi les jeux les plus mémorables, nous avons également Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto: Vice City et Final Fantasy X, qui a franchi la barrière des 8 millions d’exemplaires sans problème. Dans le cas de San Andreas, le chiffre a atteint plus de 17 millions d’exemplaires, ce qui en fait le jeu le plus vendu sur la console.

L’héritage de la PlayStation 2 est toujours valide et même certains de ses titres peuvent être joués sur PlayStation Now. Trouvez plus d’informations sur la console dans ce lien.

