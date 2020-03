La PlayStation 5 offre aux développeurs de puissants outils graphiques

Le logo PlayStation 5. (Image: Sony)

La PlayStation 5 (PS5) permet aux développeurs d’exploiter davantage la densité Texel du matériel, ce qui rend les textures beaucoup plus détaillées à des résolutions plus élevées. Luca Dalco, le chef de studio de LKA, a annoncé que la PS5 a une option graphique plus puissante pour la densité Texel, jusqu’à 4096px / m. La densité de Texel est essentiellement à quel point une texture peut être compactée pour permettre une plus grande quantité de pixels dans la section d’une texture. L’image ci-dessous montre une brève explication.

Bien que l’image ci-dessus montre comment fonctionne la densité Texel, elle n’indique pas comment la PlayStation 5 s’améliorera sur la PlayStation 4.

Ils ont également déclaré que la PS5 comprend également une puissante architecture de lancer de rayons qui améliore les effets d’éclairage réalistes. La PS5 abrite également un nouveau SSD qui a considérablement amélioré les temps de chargement, ce qui est plus important maintenant que les tailles de texture et les jeux deviennent généralement de plus en plus grands. En plus d’être d’énormes améliorations pour les joueurs, cela fournit également des outils incroyables que les développeurs peuvent utiliser facilement, ce qui signifie que les petites équipes peuvent travailler sur des jeux plus grands et meilleurs pour notre plaisir.

Aussi…

Nous sommes très heureux de la PlayStation 5, n’est-ce pas? Faites le nous savoir. Pour tout commentaire sur cette histoire, faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous ou sur notre Facebook. Assurez-vous de suivre tout ce qui concerne DGR ici sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez nous joindre, envoyez un e-mail [email protected]

PLUS: Rumeur – Call Of Duty MW2 Remaster arrivera plus tard cette année

PLUS: Rumeur: Reddit User Leaks Info sur Elder Scrolls 6 et Starfield