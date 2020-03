La PlayStation 5 sera-t-elle retardée par le coronavirus? Sony clarifie les choses

Après le impact du coronavirus sur la production chinoiseDe nombreuses entreprises technologiques font face à un obstacle totalement inattendu. Bien sûr, l’incertitude a rattrapé les consoles de jeux vidéo de nouvelle génération, la PlayStation 5 et Xbox Series, dont le lancement est prévu pour le dernier trimestre de l’année. Cependant, la pandémie a déjà soulevé des doutes: Sony et Microsoft pourront-ils vraiment atteindre leur objectif à la lettre?

Pour l’instant Sony ne croit pas que le coronavirus affecte le lancement de la PlayStation 5 en 2020

Dans le cas de la console japonaise, Sony a finalement décidé de calmer les eaux. Premièrement, ils ont reconnu que COVID-19 influencerait leurs prochains résultats financiers, bien que leurs plans pour le proche avenir ne semblent pas être ruinés pour le moment. S’exprimant spécifiquement sur la PS5, un porte-parole a indiqué (via Bloomberg) que n’anticipe “aucun impact notable sur le lancement de la PlayStation 5 plus tard cette année”.

Si la position de l’entreprise n’est pas suffisante, George Sherman, PDG de la chaîne de magasins GameStop, a assuré que la PS5 et la Xbox Series X ne risquent pas de voir le jour au dernier trimestre: “Nous continuerons à travailler avec les fabricants de consoles à l’approche du lancement, mais pour le moment nous n’avons aucune indication d’impact sur le lancement des deux produits ou sur les dates de livraison, qui sont attendues à temps pour les vacances de 2020. “

Pour sa part, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a été plus mesuré sur la situation de la pandémie dans une interview à CNBC: “Le coronavirus est susceptible d’avoir un impact significatif à court terme sur la livraison des deux systèmes.” Malgré ce qui précède, il a répondu à ce que de nombreux experts et économistes ont souligné au cours de la semaine en cours: la Chine a déjà surmonté l’étape la plus compliquée de la pandémie; les lignes de production reviendront à la normale bientôt. Pour cette raison, les deux consoles resteraient en sécurité.

Au-delà de l’optimisme des managers, un autre facteur à prendre en compte sera la crise économique que le coronavirus va presque certainement nous quitter. Malheureusement, la PlayStation 5 et la Xbox Series X ils doivent affronter un panorama auquel personne ne s’attendait. Même si son lancement est garanti pour 2020, tous les marchés clés n’auront peut-être pas la possibilité de l’acquérir dans les premiers jours. Le prix des produits influencera beaucoup.

