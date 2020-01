La PlayStation 5 serait présentée dans moins d’un mois

Après que Microsoft annoncera la Xbox Series X lors des Game Awards 2019, l’industrie du jeu vidéo attend maintenant le prochain déménagement de Sony, une entreprise qui ne montre toujours pas la conception du Playstation 5. Ces dernières semaines, il a été spéculé avec un présentation possible en février, et aujourd’hui de nouvelles informations émergent qui pointent vers le même mois.

David Scott Jaffe, créateur de la franchise God of War, a déclaré sur son compte Twitter que la console susmentionnée sera soumis en moins de quatre semaines. “Sony sait que les joueurs inconditionnels sont au courant de chaque élément d’information, et ils savent que même si Microsoft domine la conversation en ce moment, il est facile de changer une fois qu’il est prêt à la présenter. [la PS5], en supposant que la présentation est bonne “, a ajouté le créateur.

Bien sûr, Jaffe ne fait plus partie des rangs de Sony Interactive Entertainmennt Pendant longtemps, cependant, les nouvelles de l’industrie sont étroitement surveillées, principalement ce qui se passe autour de la plate-forme PlayStation. On ne sait pas si ses paroles sont une simple supposition, ou s’il a vraiment des informations fournies par d’anciens collègues.

Les pistes pointent vers février comme le mois de présentation de la PS5

Ce ne serait pas la première fois, au cours de cette semaine, qu’une personne importante se prononce le annonce imminente de la PS5. Pas plus tard que lundi dernier, Jeremy Conrad, qui dispose de sources fiables dans le monde du divertissement, a montré que la console sera dévoilée en février. Et est-ce que Sony célèbre, depuis le 14 janvier, le “Découvrez PlayStation”, un événement pour célébrer les 25 ans de la marque.

La chose amusante à propos de l’événement est que, en plus de durer un mois – il se terminera le 17 février -, a lieu à New York. En février 2013, Sony a présenté la PlayStation 4 dans la même ville. Bien que les pistes pointent vers les semaines suivantes, il est préférable de prendre les informations avec une pince à épiler et d’attendre une confirmation de la société, qui a déjà annoncé que ne participera pas à l’E3 2020.

