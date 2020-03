La PlayStation 5 souffre d’une pierre d’achoppement dans sa stratégie de communication

Le 18 mars, Sony a renoncé à son secret en dévoilant toutes les caractéristiques du Playstation 5. Bien que la société ait déjà clairement indiqué que ce serait un conversation technique – initialement prévu pour GDC 2020 – dirigé par Mark Cerny, architecte matériel principal, la présentation a généré une vague de confusion et d’opinions erronées sur le potentiel technique de la console. Internet regorge de publications qui dénotent la prétendue infériorité de la PS5 par rapport à la Xbox Series X, et précisément la mauvaise communication de Sony est à l’origine de tout.

Rester silencieux pendant tant de mois, tandis que votre rival direct suit une stratégie publicitaire sans faille, a contribué à augmenter les attentes pour la présentation de mercredi. En fait, Sony a lui-même fait la promotion de son événement numérique via ses réseaux sociaux, de sorte qu’ils avaient clairement l’intention de toucher le plus large public possible. Le problème est que le discours était axé sur les développeurs, pas sur le consommateur final. La plupart des spectateurs ne comprenaient pas ce qu’expliquait Mark Cerny, malgré un discours impeccable sur le plan technique.

Les joueurs n’ont pas à maîtriser les connaissances techniques des architectures matérielles, ce n’est pas leur rôle. L’une des principales différences entre le marché des consoles et le marché des PC est que les consommateurs des premiers n’ont pas à se soucier des problèmes de composants, de contrôleurs, de ventilation et d’autres éléments. Bien que les consoles les intègrent également, elles sont “invisibles” pour l’utilisateur. Ce dernier tout ce que vous voulez, c’est obtenir la meilleure expérience possible en le connectant au téléviseur; le processus technique requis pour y parvenir est en arrière-plan – pour la plupart.

La présentation de mercredi n’a pas suffi à exposer les nouveautés de la console au consommateur final

Que se passe-t-il lorsque peu de personnes comprennent votre conférence technique? En l’absence de données compréhensibles, la chose normale est respecter le tableau des spécifications à la recherche de chiffres qui nous aident à “mieux comprendre” ce que propose la console. Le problème avec ces chiffres, à la fois dans la nouvelle génération et dans toutes les précédentes, est que ils ne signifient pas grand-chose quand ils ne sont capturés que sur papier. Commencer à tirer des conclusions basées uniquement sur un tableau serait irresponsable. Je reviens à la même chose, l’ignorance n’est pas la faute du spectateur, mais du présentateur et de sa stratégie pour le communiquer.

Pourquoi faire connaître une conférence clairement destinée aux créateurs de jeux? Si l’objectif était de sensibiliser tout le monde au potentiel de la console, une deuxième présentation axée sur le consommateur aurait peut-être été une meilleure option. Au lieu de parler du SSD et de ses 6 niveaux prioritaires d’accès aux données, mieux exposer visuellement comment un jeu vidéo peut bénéficier de cette innovation. Malheureusement pour Sony, une grande partie du public pense déjà que la PS5 est inférieure à la Xbox Series X, et peut-être pas – nous ne savons pas vraiment pour le moment.

Je comprends qu’en comparant les tables de spécifications, il y a différences en faveur du matériel Microsoft, en particulier dans les performances du GPU. La PlayStation 5, quant à elle, dispose d’un SSD ultra-rapide qui promet de changer à jamais la façon dont nous apprécions les jeux vidéo. Cette promesse, en fait, va bien au-delà de l’élimination des temps de chargement. Mais quand vous ne le faites pas connaître dans un langage compréhensible, vous générez la fausse idée que vous n’adoptez qu’une technologie qui existe depuis plus d’une décennie dans les ordinateurs.

Malgré les spécifications, nous ne sommes actuellement pas en mesure de déterminer quelle console offrira les performances globales les plus élevées.

La réalité, malgré les chiffres et les promesses partagés par les deux sociétés, est que nous ne pouvons pas actuellement déterminer quelle console offrira de meilleures performances globales. De nombreuses variables entreront en jeu et chacune tentera de compenser ses carences avec d’autres technologies. L’idéal sera d’attendre son lancement pour faire des comparaisons qui nous feront oublier les tables de spécifications désormais hors de propos. Prenons également en compte que le potentiel technique de la PS5 et de la Xbox Series X n’est qu’un pourcentage de tout ce qu’ils offriront en tant que plates-formes. Nous avons besoin de connaître, par exemple, le catalogue des jeux de lancement.

Malgré ce qui précède, il est évident que Sony a déjà commencé du mauvais pied, au moins dans votre communication. Il est incompréhensible qu’après le succès retentissant de la PS4, dont la stratégie de communication était phénoménale depuis le début, ils se soient trompés de cette taille. Nous pouvons être sûrs que dans les présentations suivantes ils changeront de ton et se concentreront complètement; Nous verrons s’il n’est pas trop tard. L’inverse s’est produit avec Microsoft, qui a réussi dans le temps et la forme dans sa planification des annonces de la Xbox Series X.