La PlayStation réduit également la vitesse de téléchargement aux États-Unis en raison de la mise en quarantaine

La marque continue de faire sa part pour maintenir la stabilité du réseau.

Parce que beaucoup plus de personnes que d’habitude consomment à la maison des produits en ligne, Sony et d’autres sociétés proposant des services en ligne gèrent les vitesses de téléchargement afin de ne pas planter le réseau. Le mardi,La PlayStation a annoncé qu’elle diminuerait les vitesses de téléchargement en Europe et aujourd’hui, qu’elle fera de même aux États-Unis..

Nous continuerons de faire notre part pour assurer la stabilité d’Internet“A partir d’aujourd’hui,nous prendrons des mesures similaires aux États-Unis, et nous continuerons à faire notre part pour assurer la stabilité d’Internet, tant que cette situation unique continuera d’évoluer. “, a expliqué Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment.” Nous sommes très reconnaissants du rôle que nous jouons dans la promotion d’un sentiment de communauté et apporter du divertissement en ces temps difficiles. Merci encore pour votre soutien, votre patience et pour avoir fait partie de la communauté PlayStation. Veuillez rester à la maison et en sécurité. “

Au cours de la semaine, Xbox a signalé des niveaux d’activité sur sa plate-forme en ligne et a déclaré qu’elle surveillerait également de près les performances de son réseau, tandis que des sociétés en dehors des jeux vidéo, telles que Netflix, ont adopté des mesures similaires à celles de la PlayStation pour faire bouger les choses. continuer à fonctionner correctement.

Selon The Guardian, 20% de la population mondiale est actuellement soumise à des restrictions de mouvement, avec plus de pays mettant en œuvre des quarantaines, alors que les épidémies de coronavirus se multiplient. Pour certains acteurs de l’industrie du jeu vidéo, cela a eu des effets positifs, tandis que d’autres ont souffert de s’adapter au changement radical de la routine de la population.

.