La PlayStation VR doit être renouvelée sur PS5 car elle est devenue obsolète, selon les auteurs de PS Home

“Votre appareil est obsolète et le sera encore plus lorsque la PlayStation 5 arrivera.”

Par Elena Fever / Mis à jour le 12 avril 2020 à 19 h 31 commentaires

La PlayStation VR est sans aucun doute l’appareil de réalité virtuelle le plus vendu à ce jour grâce aux efforts déployés par Sony et à un prix modéré. La société japonaise affirme avoir distribuéplus de 5 millions d’unités dans le mondejusqu’en décembre dernier, mais il est également l’un des moins performants du marché.

Du studio nDreams, responsable du jeu PlayStation Home, ils ont admis que le matériel est obsolète et queil devra être mis à jour dans les années à venirsi vous voulez continuer à grimper des positions dans la course à la réalité virtuelle.Patrick O’Luanaigh, son président, a avoué que la PlayStation VR 2 n’arrivera pas cette année et que suffisamment de changements sont nécessaires pour qu’il y ait un avenir.

Je ne m’attends pas à ce que cette mise à jour soit publiée en même temps que la PlayStation 5 Patrick O’Luanaigh – NDreamsÀ travers une interview accordée à GamesIndustry, l’homme d’affaires a évoqué la priorité de Sony pour la PlayStation 5 qui a relégué les autres technologies à l’arrière-plan: “Je pense que Sony sait qu’il doit mettre à jour son matériel s’il envisage de poursuivre l’aventure de la réalité virtuelle dans un ou deux ans.Il est dépassé et le sera encore plus d’ici là.Je serais très surpris s’ils ne continuaient pas à prendre en charge la VR. Mais je ne m’attends pas à ce que cette mise à jour soit publiée en même temps que la PlayStation 5. »

Il convient de noter que Sony a commencé à fermer certains studios dédiés à la réalité virtuelle comme celui situé à Manchester, mais au contraire, il parie toujours sur de nouveaux contrôles avec la technologie de suivi des doigts de type Valve Index. Deux manœuvres quivenir souligner les paroles d’O’Luanaigh, le présent de la technologie sera compliqué s’ils ne commencent pas à introduire de nouveaux changements.

En savoir plus sur: PSVR, Playstation, Sony, Virtual Reality, PlayStation VR et NDreams.

.