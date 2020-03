La plupart des 4000 jeux PlayStation 4 seront rétrocompatibles avec PS5

Lors de la présentation des caractéristiques de la console, il a été laissé entendre que le chiffre serait beaucoup plus bas.

QuandSonya annoncé que la PS5 ne serait rétrocompatible qu’avec la PS4, et pas avec tous ses jeux, de nombreux fans ont été déçus, surtout quand tout semblait indiquer que la PlayStation 5 allait accorder une grande importance à cette option. Heureusement, la société japonaise a mis à jour ces informations, garantissant que “la plupart des 4 000 jeux PS4” s’ajouteront à cette option de compatibilité descendante.

C’est une grande différence par rapport aux estimations les plus pessimistes, bien que pour l’instant ce chiffre resteenviron 100 jeuxquel seradisponible dès le premier jour. “Nous avons consacré de grands efforts pour permettre à nos fans d’en profiter[los juegos de PS4]”Ils ont écrit sur le blog officiel de PlayStation.” Nous pensons quela grande majorité des plus de 4000 jeux PS4sera jouable sur PS5. “

Ils veulent que la plupart des jeux PS4 soient rétrocompatibles avec PlayStation 5De Sony, ils espèrent également profiter des avantages techniques de la PlayStation 5 pour s’assurer que tous ces jeux peuvent fonctionner àune cadence d’images “meilleure et plus stable” par seconde, en plus d’une résolution d’écran plus élevée. “Nous évaluons actuellement, jeu par jeu, quels problèmes doivent être ajustés par les développeurs d’origine.” La société japonaise souligne que la présentation des spécifications techniques de la PS5 montrait déjà comment les jeux PS4 allaient bénéficier de la puissance de la PlayStation 5, et l’idée est d’obtenir le même effet avec le reste des jeux de la dernière génération.

“Nous avons testé des centaines de titres et nous nous préparons déjà à faire de même avec des milliers d’autres jeux alors que nous nous dirigeons vers le lancement de la console.” Sur PlayStation, ils promettent d’offrir plus de détails sur la compatibilité descendante dans les mois à venir.

