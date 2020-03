La Pologne utilise un serveur Minecraft à l’échelle nationale pour amener les enfants à rester à la maison

Alors que les gouvernements doivent normalement organiser des campagnes élaborées pour retirer les enfants de leur ordinateur et les faire sortir, le gouvernement polonais fait maintenant exactement le contraire. Avec la menace COVID-19 (coronavirus) qui se propage à travers l’Europe, la Pologne a créé un serveur Minecraft public pour encourager les enfants à faire leur socialisation en ligne.

Le gouvernement polonais a lancé Grarantanna, un centre d’apprentissage qui contient le serveur Minecraft et d’autres activités amusantes (mais toujours éducatives). Il comprend un jam de jeu, le serveur Minecraft, des sessions TTRPG en ligne et des webinaires et des quiz sur l’histoire et la géographie polonaise rendus un peu plus attrayants avec des prix pour les meilleurs quiz.

La Pologne a été proactive dans sa réponse au coronavirus, en fermant toutes les écoles, les musées et les cinémas le 11 mars et en introduisant des contrôles frontaliers complets. Maintenant, il cherche à fournir à tous ces enfants ennuyés quelque chose de productif à faire – “ce ne sont ni des vacances ni des vacances”, prévient le Grarantanna.

Le serveur Minecraft n’est pas seulement pour les plus jeunes, non plus. Les élèves des écoles élémentaires, des lycées et des collèges sont encouragés à se connecter pour construire ensemble le monde numérique. Chaque joueur du serveur obtient un complot 60×60 pour laisser libre cours à son imagination, et les meilleures créations seront présentées et récompensées le 30 mars.

Le serveur est organisé par la Neverlight Association, une organisation polonaise impliquée dans les esports, les tournois de jeux et l’édition de jeux de société en Pologne.

Pour tous les parents épuisés qui peuvent encore travailler à domicile ou dans des industries essentielles, le site Web est une excellente idée pour garder les enfants engagés avec un minimum d’effort. Même les parents en dehors de la Pologne peuvent obtenir des idées utiles du site traduit sur la façon de garder les enfants confinés à la maison occupés.

À l’affiche: Les jeux les plus influents du 21e siècle Vidéo: Minecraft

