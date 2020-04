La popularité des MMORPG est-elle faible? L’ancien président de Blizzard donne son avis

Mike Morhaime, co-fondateur de la société après World of Warcraft, a offert son point de vue dans une interview.

Mike MorhaimeC’est l’une des références les plus importantesindustrie du jeu vidéoPar conséquent, son opinion est capitale dans de nombreux domaines dans lesquels il a travaillé au cours de sa longue carrière professionnelle. L’ancien président et co-fondateur deBlizzardétait le protagoniste d’une interview avecGamesBeat Summit 2020partagé par Gamasutra et a parlé des caractéristiques qui ont fait le succès de World of Warcraft et du déclin supposé du genreMMORPGActuellement. Le MMORPG est-il bas?

“Pouvoir partager ces expériences avec d’autres personnesC’est quelque chose que nous croyons fondamentalpour l’expérience que nous essayons de faire dans un jeu vidéo. Par conséquent, l’importance d’un jeu réside dans la capacité qu’il a à partager des expériences, “at-il réfléchi,” nous pensions en faisant un MMORPG que nous y allions, au moins au début,pour atteindre un public plus restreintet alors peut-être que nous devrions grandir à partir de là. Cependant, la courbe était beaucoup plus raide que nous ne pouvions l’imaginer. “

Morhaime a garanti que “World of Warcraft était le plus socialde tous nos jeux jusque-là, car il y avait des groupes de personnes qui expérimentaient le jeu ensemble, “d’où son succès. Pourquoi le genre a-t-il perdu en popularité ces dernières années?”c’est une question d’accessibilité et d’investissement en temps. Je ne dirais pas que les MMO ne connaîtront peut-être pas une résurgence de la popularité à l’avenir, mais il existe peut-être d’autres types de jeux qui peuvent capturer cette expérience sociale plus que les MMORPG. “

Il a entonné le mea culpa en s’assurant que “comme World of Warcraft a évolué au fil des ans,en fait c’était de moins en moins socialParce que dans un effort pour atteindre une plus grande accessibilité, nous avons éliminé certaines des raisons pour lesquelles vous devez jouer avec le même groupe de personnes encore et encore. “Il est difficile de suivre le nombre d’utilisateurs dans le MMORPG Blizzard aujourd’huiMais le succès de sa dernière extension, Battle for Azeroth, semble montrer qu’il existe toujours une forte base d’utilisateurs appréciant la saga Warcraft.

