La pré-commande Animal Crossing: New Horizons est livrée avec un journal premium exclusif chez Target

Nintendo s’est associé à Target pour offrir un cadeau spécial aux clients qui souhaitent acheter Animal Crossing: New Horizons. Si vous pré-commandez le prochain jeu Nintendo Switch chez le détaillant américain, vous recevrez un journal premium gratuit et exclusif jusqu’à épuisement des stocks. Ce journal spécial présente une couverture en cuir végétalien doux et lisse avec des pages lignées et un calendrier 2020 contenant les anniversaires des personnages clés des personnages d’Animal Crossing. Animal Crossing: New Horizons devrait être lancé le 20 mars.

